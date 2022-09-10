Лиз Трасс будет последовательно будет продолжать линию поддержки Украины, которая была при Борисе Джонсоне. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк.

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Представительница "старой школы"

Эксперт отметил, что после назначения Лиз Трасс политика в отношении Украины не изменится, скорее наоборот – может на 100 процентов усилиться.

Лиз Трасс очень "горячая", у нее много энергии. Это видно по подписанию 60 соглашений после Brexit – это пул значительной работы. США менее радикальны в Европе, и поэтому Трасс олицетворяет "ястребиность" – она делает резкие заявления. В то же время США и Британия – это союзники. Их союз суперсильный. Он никогда не разрывается, он сильнее любых разногласий,

– объяснил Давидюк.

По его словам, возникающие противоречия между Британией и США, будут сглаживаться и будут иметь единый военный, экономический и политический вектор. Он уверен, что страны будут смотреть в одном направлении на текущие глобальные события.

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Почему Трасс раздражает Вашингтон

Политолог рассказал, что Лиз Трасс кардинально отличается от американских политиков, из-за чего между странами возможны незначительные разногласия.

Трасс более радикальна, чем того хотел бы Вашингтон, и она более радикальная, чем себя ведут США. Это "раздражение" – не критическое, но оно есть. На нас это не повлияет: Великобритания будет с нами, США будут с нами. Наша задача – бороться и выживать, сделав так, чтобы следующие 100 лет у нас не было того врага, который есть у нас сейчас,

– указал эксперт.

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По его мнению, то, что США и Британия готовы помогать Украине, означает, что "они идут в ту же сторону".

"Они будут бороться против диктатур, в том числе в Азии, чтобы было западноценностное будущее столетие. Сейчас идет борьба за то, кто будет главным: западные ценности или диктатуры Азии", – резюмировал Давидюк.

Лиз Трасс стала премьером Великобритании: главное

В июле Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра после скандала с назначением на одну из должностей в Консервативной партии политика, подозреваемого в сексуальных домогательствах. После этого в Великобритании началась избирательная гонка за кресло премьера и главы руководящей партии страны.

В финал выборов вышли Риши Сунак и Лиз Трасс. 5 сентября в Великобритании объявили результаты выборов главы Консервативной партии, и, соответственно, главы правительства страны. Большинство голосов получила Лиз Трасс, которая в правительстве Бориса Джонсона была главой Министерства иностранных дел.

Первым иностранным лидером, с которым новый премьер провела разговор, стал президент Украины Владимир Зеленский. Он пригласил Лиз Трасс в Украину, и она приняла это приглашение.

Лиз Трасс стала 15-й премьер-министром Великобритании, которую назначила королева Елизавета II. Через 2 дня после этого Ее Величество скончалась на 97-м году жизни. 9 сентября Трасс была на аудиенции у преемника британской короны – короля Чарльза ІІІ.

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