Британська прем'єрка послідовно продовжуватиме лінію підтримки України, яка була за Бориса Джонсона. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Представниця "старої школи"

Експерт зазначив, що після призначення Ліз Трасс політика щодо України не зміниться, радше навпаки – може на 100 відсотків підсилитися.

Ліз Трасс дуже "гаряча", у неї багато енергії. Це видно по її підписанню 60 угод після Brexit – це пул значної роботи. США менш радикальні в Європі, і тому Трасс уособлює "яструбиність" – вона робить різкі заяви. Водночас США і Британія – це союзники. Їхній союз суперсильний. Він ніколи не розривається, він сильніший ніж будь-які розбіжності,

– пояснив Давидюк.

За його словами, суперечності, які з'являються між цими Британією та США, будуть згладжуватися і матимуть єдиний військовий, економічний і політичний вектор. Він переконаний, що країни дивитимуться в одному напрямку на поточні глобальні події.

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Чому Трасс дратує Вашингтон

Політолог розповів, що Ліз Трасс кардинально відрізняється від американських політиків, через що між країнами можливі незначні розбіжності.

Трасс більш радикальна, ніж того хотів би Вашингтон й вона радикальніша, ніж себе поводять США. Це "дратування" – не критичне, але воно є. На нас це не повпливає: Британія буде з нами, США будуть з нами. Наше завдання – боротися й виживати, зробивши так, щоб наступні 100 років у нас не було того ворога, який є у нас зараз,

– вказав експерт.

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На його думку, те, що США і Британія готові допомагати Україні, означає, що "вони йдуть у той же бік".

"Вони боротимуться проти диктатур, в тому числі в Азії, щоб мати західноціннісне майбутнє століття. Зараз іде боротьба за те, хто буде головним: західні цінності, чи диктатури Азії", – резюмував Давидюк.

Ліз Трасс стала прем'єркою Великої Британії: головне

У липні Борис Джонсон оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра після скандалу з призначенням на одну з посад у Консервативній партії політика, якого підозрюють у сексуальних домаганнях. Після цього у Великій Британії почалися виборчі перегони за крісло прем'єра та очільника керівної партії країни.

У фінал виборів вийшли Ріші Сунак та Ліз Трасс. 5 вересня у Великій Британії оголосили результати виборів очільника Консервативної партії, а, відповідно, й голови уряду країни. Більшість голосів отримала Ліз Трасс, яка в уряді Бориса Джонсона була головою Міністерства закордонних справ.

Першим іноземним лідером, з яким нова прем'єрка провела розмову, став президент України Володимир Зеленський. Він запросив Ліз Трасс до України, й вона прийняла це запрошення.

Ліз Трасс стала 15-ю прем'єр-міністеркою Великої Британії, яку призначила королева Єлизавета ІІ. Через 2 дні після цього Її Величність померла на 97-му році життя. 9 вересня Трасс була на аудієнції у наступника британської корони – короля Чарльза ІІІ.

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