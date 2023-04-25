"Имеет звание подполковника и знает все секреты": лягушка Буданова рассмешила соцсети

Во время недавнего интервью главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова украинцев заинтересовала плавающая позади разведчика лягушка. По всей видимости, земноводное живет в его кабинете.

Лягушка будто "танцевала" в аквариуме головы разведки. Украинцы превратили ситуацию в мемы, самые смешные из которых дальше собрал 24 Канал.

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Следует заметить, что танцы лягушонка действительно завораживают. Под них подходит едва ли не каждая современная песня. Доказательством тому является то, что лягушка уже увлекает тренды Тик Тока.

Пользователи сети изобразили лягушку в солнечных очках и с коктелем в руках. Вероятно, животное уже мечтает о летнем отпуске в Крыму.

Также говорят, что лягушка – совсем не простая. Россияне скажут, что это новое украинское биологическое оружие.



Биооружие украинцев / Фото с твиттера

Также в сети анонимно сообщают, что лягушка из аквариума Буданова имела 7 выходов в тыл врага и сейчас служит в звании подполковника.



Лягушка-диверсант / Фото с твиттера



Лягушонок Буданова / Фото с твиттера

Лягушка что-то задумала / Фото с твиттера

Заботы у лягушки, как и у всех украинцев.



О чем думает лягушка Буданова / Фото из твиттера