Ляшко анонсировал выход ряда областей из красной зоны: когда это произойдет

Виктор Ляшко заявил, что по состоянию на 3 декабря восемь областей Украины готовы к выходу из красной зоны. По его словам, Минздрав уже подал прошение созвать комиссию ТЭБ и ЧС.

Министр здравоохранения отметил, что заседание, на котором будут рассматривать этот вопрос, состоится на следующей неделе. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в кулуарах Рады.

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Относительно областей, которые могут выйти из красной зоны. Минздрав подал уже прошение созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально готовы уже 8 областей, завтра ожидаем еще девятую,

– сказал Виктор Ляшко.

Красная зона в Украине

По состоянию на 3 декабря 2021 года в Украине в красной зоне находится Киев и 18 областей, а именно:

Херсонская;

Одесская;

Запорожская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Сумская;

Николаевская;

Ровненская;

Житомирская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Луганская;

Хмельницкая;

Черниговская;

Львовская;

Волынская;

Черкасская;

Винницкая.

Ситуация с COVID-19 в Украине

заболели – 3 477 649 человек;

выздоровели – 3 018 620 граждан;

умерли – 87 566 пациентов.