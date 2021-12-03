Ляшко анонсировал выход ряда областей из красной зоны: когда это произойдет

3 декабря 2021 , 13:03
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Источник:

"РБК-Украина"

Виктор Ляшко заявил, что по состоянию на 3 декабря восемь областей Украины готовы к выходу из красной зоны. По его словам, Минздрав уже подал прошение созвать комиссию ТЭБ и ЧС.

Министр здравоохранения отметил, что заседание, на котором будут рассматривать этот вопрос, состоится на следующей неделе. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в кулуарах Рады.

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Относительно областей, которые могут выйти из красной зоны. Минздрав подал уже прошение созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально готовы уже 8 областей, завтра ожидаем еще девятую,
– сказал Виктор Ляшко.

Красная зона в Украине

По состоянию на 3 декабря 2021 года в Украине в красной зоне находится Киев и 18 областей, а именно:

  • Херсонская;
  • Одесская;
  • Запорожская;
  • Донецкая;
  • Днепропетровская;
  • Сумская;
  • Николаевская;
  • Ровненская;
  • Житомирская;
  • Ивано-Франковская;
  • Киевская;
  • Луганская;
  • Хмельницкая;
  • Черниговская;
  • Львовская;
  • Волынская;
  • Черкасская;
  • Винницкая.
Обратите внимание! Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.

Ситуация с COVID-19 в Украине

  • заболели – 3 477 649 человек;
  • выздоровели – 3 018 620 граждан;
  • умерли – 87 566 пациентов.

 

Автор: Олег Васьків