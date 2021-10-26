Ляшко назвал условие тотального локдауна в Украине

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, скоро еще 5 областей могут перейти в красную зону. Общенациональный локдаун в Украине могут ввести тогда, когда все регионы станут "красными".

Ляшко отметил, что главная задача сейчас – не допустить подобную ситуацию. По словам министра, уже в скором времени в красной зоне окажутся сразу 13 областей.

Больше здесь В красную зону переведут еще 5 областей, среди них Львовская – Ляшко

Какие области уже "красные":

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская

Ровенская.

Попасть в этот список могут Львовская, Житомирская, Луганская и еще 2 области, которых министр не назвал.

Решение о расширении красной зоны может принять Государственная комиссия по ТЕБ и ЧС в ближайшее время.

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Какая ситуация с коронавирусом в Украине

За предыдущие сутки количество умерших от коронавируса стало самым большим в Украине за весь период пандемии, зафиксировали 734 летальных случая. COVID-19 диагностировали у 19 120 человек. Всего в Украине зафиксировали 2 803 159 случаев болезни, из них 64 936 – летальные, выздоровели более 2 миллионов 390 тысяч больных.