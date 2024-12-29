Сотни людей потеряли инвалидность после скандала с МСЭК, – Ляшко

После громкого скандала с МСЭК в Украине сотни людей потеряли группу инвалидности. Еще почти 400 дел – в процессе рассмотрения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире телемарафона.

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Ляшко рассказал детали о делах с сомнительными инвалидностями

Ляшко сообщил, что правоохранительные органы передали в Минздрав уже более 2000 дел о предоставлении сомнительных групп инвалидности. Часть лиц уже потеряла группу. Говорится о 188 лицах, которые имели фейковую инвалидность.

Более того, еще 388 человек вызваны в профильный научно-исследовательский институт для переосвидетельствования. В Минздраве подозревают, что эти лица также могут иметь фейковую инвалидность.

Это показывает, что все рано или поздно становится очевидным,

– подчеркнул министр.

Напомним, что осенью в МСЭК начали разоблачать многочисленные факты коррупции. Сначала разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяну Крупу. Во время обыска у нее нашли почти 6 миллионов долларов в разных валютах.

После этого стало известно, что Крупа предоставляла группы инвалидности прокурорам. Это стало причиной для массовых расследований по стране.