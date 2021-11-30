Возможен ли в Украине повторный локдаун: ответ Минздрава
Источник:BBC
В Минздраве считают, что в Украине вряд ли возможен новый локдаун – похожий на тот, который был весной 2020 года. Однако в министерстве сообщили, что новую волну COVID-19 можно ждать уже в период с января по март.
Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью. Он отметил, что во время пандемии нельзя исключать ничего, однако Украина вряд ли "закроется" снова.
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Сейчас о жестком карантине не говорится
Я бы не говорил, что возможен жесткий карантин, как в 2020 году. Сегодня есть вакцины, и есть препараты прямого действия. Мы принимаем определенные ограничительные меры. Некоторые страны закрываются. Пока есть определенная неизвестность,
– пояснил Ляшко.
Единственным выходом, чтобы избежать высокой смертности от коронавируса, министр называет вакцинацию. Ляшко отметил: действительно, вакцинированные болеют тоже, однако осложнения у них случаются значительно реже.
Коронавирус разрушает все прогнозы, – министр
Глава Минздрава заметил, что с коронавирусом трудно что-то прогнозировать. Так нынешнюю волну ждали только в ноябре, а скачок заболеваемости начался в октябре.
Новую волну можно ожидать на конец января-февраль-март. Если никакие другие мутации не приведут к другому. В каком-то этом временном промежутке будет значительный подъем заболеваемости,
– сказал Ляшко.
Уже на этой неделе в Минздраве проанализируют, насколько тяжелой может быть новая волна недуга. Однако в ведомстве надеются, что высокой смертности можно будет избежать благодаря вакцинации.
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Какая ситуация с коронавирусом в Украине:
- За 29 ноября в Украине обнаружили коронавирус у 10 554 человек.
- Это почти вдвое больше, чем накануне.
- 561 больной умер.
- Всего в Украине COVID-19 диагностировали у 3 483 381 человека, летальных случаев – 85 975. Выздоровели свыше 2 миллиона 946 тысяч больных.