Возможен ли в Украине повторный локдаун: ответ Минздрава

В Минздраве считают, что в Украине вряд ли возможен новый локдаун – похожий на тот, который был весной 2020 года. Однако в министерстве сообщили, что новую волну COVID-19 можно ждать уже в период с января по март.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью. Он отметил, что во время пандемии нельзя исключать ничего, однако Украина вряд ли "закроется" снова.

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Сейчас о жестком карантине не говорится

Я бы не говорил, что возможен жесткий карантин, как в 2020 году. Сегодня есть вакцины, и есть препараты прямого действия. Мы принимаем определенные ограничительные меры. Некоторые страны закрываются. Пока есть определенная неизвестность,

– пояснил Ляшко.

Единственным выходом, чтобы избежать высокой смертности от коронавируса, министр называет вакцинацию. Ляшко отметил: действительно, вакцинированные болеют тоже, однако осложнения у них случаются значительно реже.

Коронавирус разрушает все прогнозы, – министр

Глава Минздрава заметил, что с коронавирусом трудно что-то прогнозировать. Так нынешнюю волну ждали только в ноябре, а скачок заболеваемости начался в октябре.

Новую волну можно ожидать на конец января-февраль-март. Если никакие другие мутации не приведут к другому. В каком-то этом временном промежутке будет значительный подъем заболеваемости,

– сказал Ляшко.

Уже на этой неделе в Минздраве проанализируют, насколько тяжелой может быть новая волна недуга. Однако в ведомстве надеются, что высокой смертности можно будет избежать благодаря вакцинации.

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Какая ситуация с коронавирусом в Украине: