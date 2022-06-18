Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что на то, какими темпами ВСУ получают оружие, влияют очень многие факторы.

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Ленд-лиз должен происходить с соблюдением процедур

Там есть процедура. Лэнд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе – очень положительное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос – когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному,

– объяснил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что украинцы и политики из западных стран чувствуют время по-разному: для нас каждые сутки – очень дорогие.

Боеприпасов советского образца почти не осталось

Данилов заверил, что хорошо известно, какая у какой страны есть вооружение и сколько времени необходимо для изготовления боеприпасов. По состоянию на сегодняшний день, боеприпасов советского образца 122-го и 155-го калибров почти не осталось.

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Лэнд-лиз еще на стадии подготовки, – эксперты

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко сообщил , что сейчас ленд-лиз находится на стадии подготовительных процедур. Скорее всего, оружие начнет поступать до октября, сейчас Украина получает транши вооружения из предыдущих пакетов помощи.

Что известно о ленд-лизе для Украины:

9 мая президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, предусматривающий поставки высокотехнологичного оружия.

В Офисе Президента сразу заявляли, что поставки вооружения будут возможны не ранее чем через месяц после подписания главой Белого дома этого документа.

В рамках вооружения по ленд-лизу для Украины предусмотрено 15 – 20 миллиардов долларов. Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин отметил , что украинское руководство очень хорошо работает, однако точной информации о том, каким будет оружие, нет.

Глава ОП Андрей Ермак неоднократно подчеркивал, что Украина нуждается именно в тяжелом вооружении. Также есть острая потребность в ПВО, боеприпасах и дронах.

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