Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив, що на те, якими темпами ЗСУ отримують зброю, впливають дуже багато факторів.

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Ленд-ліз повинен відбуватись з дотриманням процедур

Там є процедура. Ленд-ліз ще не починався. Але саме прийняття закону про ленд-лізу – дуже позитивне для нас рішення. І ленд-ліз буде, питання — коли. Тут ми повертаємося до того, що на війні у кожного годинник працює по-різному,

– пояснив Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що українці, та політики з західних країн відчувають час по-різному: для нас кожна доба – дуже дорога.

Боєприпасів радянського зразка майже не залишилось

Данілов запевнив, що добре відомо, яке в якої країни є озброєння і скільки часу необхідно для виготовлення боєприпасів. Станом на зараз, боєприпасів радянського зразка 122-го і 155-го калібрів майже не залишилося.

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Ленд-ліз ще на стадії підготовки, – експерти

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко повідомив, що зараз ленд-ліз перебуває на стадії підготовчих процедур. Швидше за все, зброя нам почне надходити до жовтня, зараз Україна отримує транші озброєння з попередніх пакетів допомоги.

Що відомо про ленд-ліз для України:

9 травня президент Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України, який передбачає постачання високотехнологічної зброї.

В Офісі Президента одразу заявляли, що постачання озброєння буде можливе не раніше ніж через місяць після підписання главою Білого дому цього документа.

В рамках озброєння по ленд-лізу для України передбачено 15 – 20 мільярдів доларів. Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін зазначив, що українське керівництво дуже добре працює, проте точної інформації про те, яка буде зброя, немає.

Голова ОП Андрій Єрмак неодноразово наголошував, що Україна потребує саме важкого озброєння. Також є гостра потреба в ППО, боєприпасах та дронах.

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