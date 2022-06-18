Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив, що на те, якими темпами ЗСУ отримують зброю, впливають дуже багато факторів.
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Ленд-ліз повинен відбуватись з дотриманням процедур
Там є процедура. Ленд-ліз ще не починався. Але саме прийняття закону про ленд-лізу – дуже позитивне для нас рішення. І ленд-ліз буде, питання — коли. Тут ми повертаємося до того, що на війні у кожного годинник працює по-різному,
– пояснив Данілов.
Секретар РНБО зауважив, що українці, та політики з західних країн відчувають час по-різному: для нас кожна доба – дуже дорога.
Боєприпасів радянського зразка майже не залишилось
Данілов запевнив, що добре відомо, яке в якої країни є озброєння і скільки часу необхідно для виготовлення боєприпасів. Станом на зараз, боєприпасів радянського зразка 122-го і 155-го калібрів майже не залишилося.
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Ленд-ліз ще на стадії підготовки, – експерти
Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко повідомив, що зараз ленд-ліз перебуває на стадії підготовчих процедур. Швидше за все, зброя нам почне надходити до жовтня, зараз Україна отримує транші озброєння з попередніх пакетів допомоги.
Що відомо про ленд-ліз для України:
- 9 травня президент Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України, який передбачає постачання високотехнологічної зброї.
- В Офісі Президента одразу заявляли, що постачання озброєння буде можливе не раніше ніж через місяць після підписання главою Білого дому цього документа.
- В рамках озброєння по ленд-лізу для України передбачено 15 – 20 мільярдів доларів. Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін зазначив, що українське керівництво дуже добре працює, проте точної інформації про те, яка буде зброя, немає.
- Голова ОП Андрій Єрмак неодноразово наголошував, що Україна потребує саме важкого озброєння. Також є гостра потреба в ППО, боєприпасах та дронах.
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