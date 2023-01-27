Ленд-лиз обязательно заработает, но он – не безвозмездная помощь. Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак.

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Когда заработает ленд-лиз

Ермак отметил, что все, что мы получаем, партнеры предоставляют как помощь. Однако нужно не забывать об экономике. Ленд-лиз – не безвозмездная помощь.

В Украине уже одиннадцатый месяц идет полномасштабная война. Впрочем, экономика работает, государство платит пенсии и заработные платы. В то же время руководитель ОП отметил, что массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре нас не остановили. Мол, все ремонтируется и восстанавливается.

Ермак также добавил, что в мире очень мало стран, которые продержались в такой войне одиннадцать месяцев. Это еще один "признак нашей силы, почему в нас верят, почему в нас инвестируют сегодня и видят в нас лидера региона в будущем".

Как только мы будем понимать, что он (ленд-лиз – 24 Канал) нам нужен, это оправданно, он заработает. Нет никаких предохранителей и никаких препятствий для того, чтобы его использовать,

– подчеркнул Ермак.

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