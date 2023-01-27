Ленд-ліз обов'язково запрацює, але він – не безоплатна допомога. Про це заявив глава ОП Андрій Єрмак.

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Коли запрацює ленд-ліз

Єрмак зазначив, наразі все, що ми отримуємо, партнери надають як допомогу. Однак, треба не забувати про економіку. Ленд-ліз – не безоплатна допомога.

В Україні вже одинадцятий місяць триває повномасштабна війна. Втім, економіка працює, держава сплачує пенсії та заробітні плати. Керівник ОП зазначив, що масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі нас не зупинили. Мовляв, усе ремонтується та відновлюється.

Посадовець також додав, що у світі дуже мало країн, які б протрималися у такій війні одинадцять місяців. Тож це ще одна "ознака нашої сили, чому в нас вірять, чому в нас інвестують сьогодні й бачать в нас лідера регіону в майбутньому".

Як тільки ми будемо розуміти, що він (ленд-ліз – 24 Канал) нам потрібен, це є виправдано, він запрацює. Немає ніяких запобіжників і ніяких перепон для того, щоб його використовувати,

– підкреслив Єрмак.

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