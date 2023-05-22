Ленд-лиз от РДК: добровольцы отобрали у ФСБ БТР

Бойцы Русского добровольческого корпуса, которые воюют в Украине против оккупационной армии России и сегодня проводят рейд в Белгородской области, рассказали о том, как получили технику и оружие. Неплохой такой ленд-лиз получается.

Бойцы РДК отжали БТР у российских ФСБ-шников. Об этом они рассказали сами в видео, которое распространили в сети, информирует 24 Канал.

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Мы не дождались сладких подарков от российской оппозиции, потому сделали себе подарок сами. БТР 82 А, например. P.S. РДК 1:0 ФСБ,

– написали бойцы под видео.

Также в сети появилось видео с последствиями обстрелов в Грайворонском городском округе. На кадрах виден российский БМП, проезжающий по улице.

РДК рассказывают, где взяли БТР: видео

Также в сети появилось видео с последствиями обстрела в Грайворонском городском округе. На кадрах виден российский БМП, проезжающий по улице.

Что происходит в Белгородской области: видео

Впрочем, похоже, что в Белгороде все только начинается. И скоро будет еще больше трофейной техники. Бойцы РДК продолжают захватывать российскую технику. На вражеские "зетки", которыми обозначены БТР, они просто наклеивают свою маркировку "РДК". Как говорится, было ваше – стало наше!

В ГУР МО объяснили, какое оружие используют РДК

Легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус (РДК) объяснили, что происходит сегодня в Белгородской области. Они говорят, что их цель – создать демилитаризованную зону на границе с Россией, откуда они не смогут обстреливать Украину.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона отметил, что оружие, которое сейчас есть у российских добровольцев, они получили благодаря коррумпированным российским силовикам и чиновникам.

Ну и, конечно, они могли его купить в любом российском магазине.

К слову, в Офисе Президента также подчеркнули, что Украина не имеет "непосредственного отношения" к происходящим в Белгородской области событиям. Ведь единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках.