Ленд-лиз от РДК: добровольцы отобрали у ФСБ БТР
Бойцы Русского добровольческого корпуса, которые воюют в Украине против оккупационной армии России и сегодня проводят рейд в Белгородской области, рассказали о том, как получили технику и оружие. Неплохой такой ленд-лиз получается.
Бойцы РДК отжали БТР у российских ФСБ-шников. Об этом они рассказали сами в видео, которое распространили в сети, информирует 24 Канал.
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Мы не дождались сладких подарков от российской оппозиции, потому сделали себе подарок сами. БТР 82 А, например. P.S. РДК 1:0 ФСБ,
– написали бойцы под видео.
Также в сети появилось видео с последствиями обстрелов в Грайворонском городском округе. На кадрах виден российский БМП, проезжающий по улице.
РДК рассказывают, где взяли БТР: видео
Также в сети появилось видео с последствиями обстрела в Грайворонском городском округе. На кадрах виден российский БМП, проезжающий по улице.
Что происходит в Белгородской области: видео
Впрочем, похоже, что в Белгороде все только начинается. И скоро будет еще больше трофейной техники. Бойцы РДК продолжают захватывать российскую технику. На вражеские "зетки", которыми обозначены БТР, они просто наклеивают свою маркировку "РДК". Как говорится, было ваше – стало наше!
В ГУР МО объяснили, какое оружие используют РДК
Представитель украинской разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона отметил, что оружие, которое сейчас есть у российских добровольцев, они получили благодаря коррумпированным российским силовикам и чиновникам.
Ну и, конечно, они могли его купить в любом российском магазине.
К слову, в Офисе Президента также подчеркнули, что Украина не имеет "непосредственного отношения" к происходящим в Белгородской области событиям. Ведь единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках.