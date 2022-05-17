Любимый мерч 24 канала стал еще ближе
Источник:24 канал Shop
Мерч 24 канала, так полюбившийся нашим читателям, стал еще ближе – у нас появилась новая услуга "Послеплата". Теперь приобрести футболки и чашки с фразами, которые стали символом войны на информационном поле, еще проще.
Мерч 24 канала – это возможность поддержать себя в непростое время и способ помощи, так как вы присоединяетесь к обороне информационного фронта.
Внимание Вы просили – мы сделали: 24 канал запускает эксклюзивный мерч
Что можно приобрести
Товары на сайте магазина – 24 канал Shop – это футболки и чашки с патриотическими цитатами, которые вы точно слышали от любимых ведущих – Екатерины Соляр и Артема Овдиенко.
- например, чашка с острой и такой точной цитатой "Не будь маленьким людом".
- или футболка с надписью: "Величественный народ величественной страны",
- или с объяснением для российских захватчиков: "Вон оккупантов в запоребриковую область".
Все эти фразы звучат точно и содержательно. В частности, призыв "Не будь маленьким людом" уже стал легендарным и облетел тысячи пабликов. На самом деле, это напоминание от Екатерины Соляр для всех нас, а не только для Светланы Лободы.
"Это ты маленькая люда, а мы здесь все величественный народ величественной страны": смотрите видео
Варианты заказа мерча 24 канала
Кроме новой функции "наложенный платеж", есть возможность сделать и предзаказ на премиум-вариант. На нем будет изображен специальный ART.
Футболки можно приобрести в белом и черном цвете, они выполнены в разных дизайнах. Что касается чашек, то они удобной формы и тоже с содержательным дизайном. Вот несколько вариантов, чтобы ваш утренний кофе был ярче.
Эксклюзивный мерч 24 канала:
Мы чувствуем вашу поддержку
Кроме мерча, на сайте есть возможность сделать донат для 24 канала. Это может быть любая комфортная вам сумма. Прежде всего позаботьтесь о себе, а мы будем благодарны за каждую гривну. Каждый донат важен.
Информационная война, как и война на фронте – продолжается. Мы уверенно выигрываем обе, но это требует больших усилий и поддержки. Фейки и пропаганда, как российские оккупанты, засоряют наши поля, но против одних и других есть оружие. На информационном поле – это слово! Помогите нам, чтобы ресурс оружия не заканчивался.
Вместе – точно выборем победу!
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