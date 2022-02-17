Любителей "русского мира" будем задерживать, – глава Нацполиции

Нацинальная полиция готова оперативно реагировать на все внутренние риски в государстве. Правоохранители не допустят, чтобы повторились события 2014 года.

Об этом предупредил Александр Фацевич, замглавы Национальной полиции. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга 17 февраля, сообщает 24 канал.

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Предупреждение любителям "русского мира"

Фацевич заверил, что Национальная полиция и в целом все структуры МВД готовы реагировать на все внутренние риски. Говорится, в частности, о расшатывании ситуации в Украине, привлечении к этому иностранцев, в частности – россиян, и подстрекательстве населения.

Любителей "русского мира" будем задерживать и привлекать к ответственности. Все риски мы будем оперативно реагировать,

– подчеркнул чиновник.

Накануне в МВД заявили, что правоохранители усиленно готовятся к любым возможным провокациям агрессора. Они, в частности, тренировались быстро освобождать захваченные здания. Это удалось сделать очень быстро – понадобился 1 час.

Полиция перешла на усиленный режим службы

Национальную полицию перевели на усиленный режим службы – с 14 по 19 февраля. Впрочем, не исключено, что его продолжат. Такое решение приняли из-за угрозы российского вторжения. Фацевич отметил, что 20 тысяч полицейских, в частности – вооруженных автоматическим оружием, выходят на улицы городов и патрулирование дорог.

Они проводят выборочные проверки граждан и проверки транспортных средств. Все это – для спокойствия и безопасности,

– пояснил Фацевич.

Он уточнил, что правоохранители готовы к выявлению злоумышленников и представителей противника, которые могут быть привлечены к диверсионным атакам на территории Украины.

МВД готово реагировать на угрозы: смотрите видео