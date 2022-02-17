Про це попередив Олександр Фацевич, заступник голови Національної поліції. Відповідну заяву він зробив під час брифінгу 17 лютого, повідомляє 24 канал.
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Попередження любителям "русского мира"
Фацевич запевнив, що Національна поліція й загалом усі структури МВС готові реагувати на всі внутрішні ризики. Мовиться, зокрема, про розхитування ситуації в Україні, залучення до цього іноземців, зокрема – росіян, та підбурювання населення.
Любителів "русского мира" будемо затримувати і притягувати до відповідальності. На усі ризики ми будемо оперативно реагувати,
– підкреслив посадовець.
Напередодні у МВС заявили, що правоохоронці посилено готуються до будь-яких можливих провокацій агресора. Вони, зокрема, тренувалися швидко звільняти захоплені будівлі. Це вдалося зробити дуже швидко – знадобилася 1 година.
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