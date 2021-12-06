Любительница Путина Ле Пен назвала ЕС "поджигателем" в ситуации вокруг Украины

Лидер ультраправой партии "Национальное собрание" Марин Ле Пен утверждает, что ситуация вокруг Украины обострилась якобы из-за действий Евросоюза. Она говорит, что ЕС играет роль "пожарного-пиромана". При этом вероятность нападения России политик вообще отвергает.

Политик убеждена, что Путин не пойдет на такую ошибку. Кроме того, она говорит якобы Украина принадлежит к сфере влияния России.

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По ее словам, напряжение создается, когда эту сферу влияния якобы пытаются нарушить.

Я не думаю, что Путин пойдет на такую ошибку. Но я также считаю, что в этом деле, ЕС сыграл роль пожарного-пиромана,

– сказала чиновница.

О вступлении Украины в НАТО

Марин Ле Пен спросили, имеет ли право Украина на вступление в НАТО. Француженка ответила, что для начала из альянса следует "выпроводить" Турцию. Также она не думает, что в нынешнем состоянии НАТО может принять любое новое государство.

Кто такая Марин Ле Пен

Это одиозная французская политическая деятельница, экс-депутат Европарламента и кандидат в президенты Франции. Во втором туре выборов в 2017 году проиграла действующему президенту Эммануэлю Макрону.

Из-за ультраправых политических убеждений Марин Ле Пен называют "любительницей Путина". Политик от имени своей партии в 2018 году выражала поддержку Путину относительно его участия в президентских выборах.

Кстати, политика подозревали в хищении денег европейских фондов.

В России устроили настоящую истерику из-за потенциальной возможности вступления Украины в НАТО. Москва говорит о "красных линиях" . Путин даже требовал от Альянса юридических гарантий относительно не расширения.

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