Треугольник единомышленников – Елена Зеленская в Нью-Йорке встретилась с первыми леди Польши и Литвы
Источник:Елена Зеленская
Состоялось открытие 77 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В рамках этого события Елена Зеленская провела ряд встреч.
20 сентября Елена Зеленская была в Соединенных Штатах Америки. В Нью-Йорке супруга президента встретилась с первыми леди многих стран.
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Встреча Люблинского треугольника
Первая леди Украины заявила, что имела возможность пообщаться с представительницами стран-единомышленниц, а именно:
- Агатой Корнгаузер-Дудой – первой леди Польши;
- Дианой Науседене – первой леди Литвы.
По словам Зеленской, два года назад образовался союз, получивший название "Люблинский треугольник". Это объединение Польши, Литвы и Украины – государств, имеющих одинаковые взгляды, много общего и желающих вместе развиваться.
Люблинский треугольник столкнулся со страшным испытанием – российской агрессией. И не только выдержал его, но и превзошел все надежды: именно Польша и Литва одними из первых поддержали нас, приютили украинцев, оказали всю возможную помощь.
– написала первая леди.
Первые леди Литвы, Украины и Польши / Фото из телеграма Елены Зеленской
Первые леди Литвы и Польши / Фото из телеграма Елены Зеленской
Какие вопросы обсуждали первые леди
Зеленская назвала первые леди Польши и Литвы подругами и заявила, что на встрече они обсуждали:
- защита украинских женщин и детей в Польше и Литве;
- возможность учить украинский язык школьникам в этих странах;
- возможность продолжать учиться в украинских школах онлайн, а также посещать местные учебные заведения;
- проекты по отдыху и оздоровлению детей;
- культурные инициативы, в частности, инициативу "Украинская книжная полка", который несет украинскую литературу в каждую страну, где есть украинцы.
Бранч в рамках саммита первых леди и джентльменов.
Кроме того, первая леди Украины принимала супругов президентов и премьер-министров 9 стран мира в Украинском институте Америки на бранче в рамках Саммита первых леди и джентльменов.
На встрече были такие коллеги Зеленской: первые леди Латвии, Польши, Литвы, Эстонии, Суринама, супруга президента Европейского совета, супруга премьер-министра Королевства Тонга, супруг премьер-министра Люксембурга и супруга премьер-министра Мальты.
Основная цель сегодняшней встречи – поделиться тем, чем живут наши страны сейчас и вопросы, которые беспокоят людей. Такой обмен опытом и мнениями дает прочную основу для построения будущего сотрудничества.
– написала Елена Зеленская.
Бранч в рамках Саммита первых леди и джентльменов / Фото из телеграма Елены Зеленской
Бранч в рамках Саммита первых леди и джентльменов / Фото из телеграма Елены Зеленской
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