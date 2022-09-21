20 вересня Олена Зеленська була в Сполучених Штатах Америки. У Нью-Йорку дружина президента зустрілася з першими леді багатьох країн.

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Зустріч Люблінського трикутника

Перша леді України заявила, що мала змогу поспілкуватися з представницями країн-однодумниць, а саме:

Агатою Корнгаузер-Дудою – першою леді Польщі;

Діаною Наусєдєнє – першою леді Литви.

За словами Зеленської, два роки тому утворився союз, що отримав назву "Люблінський трикутник". Це об'єднання Польщі, Литви та України – держав, що мають однакові погляди, багато спільного і хочуть разом розвиватися.

Люблінський трикутник зіткнувся зі страшним випробуванням – російською агресією. І не лише витримав його, а й перевершив усі сподівання: саме Польща та Литва одними з перших підтримали нас, прихистили українців, надали всю можливу допомогу,

– написала перша леді.



Перші леді Литви, України та Польщі / Фото з телеграму Олени Зеленської



Перші леді Литви та Польщі / Фото з телеграму Олени Зеленської

Які питання обговорювали перші леді

Зеленська назвала перших леді Польщі та Литви подругами й заявила, що на зустрічі вони обговорювали:

захист українських жінок і дітей у Польщі та Литві;

можливість вивчати українську мову школярам в цих країнах;

можливість продовжувати навчитись в українських школах онлайн, але також відвідувати місцеві навчальні заклади;

проєкти щодо відпочинку та оздоровлення дітей;

культурні ініціативи, зокрема ініціативу "Українська книжкова поличка", який несе українську літературу в кожну країну, де є українці.

Бранч у рамках Саміту перших леді та джентльменів

Окрім того, перша леді України приймала подружжя президентів і прем'єр-міністрів 9 країн світу в Українському інституті Америки на бранчі в рамках Саміту перших леді та джентльменів.

На зустрічі були такі колеги Зеленської: перші леді Латвії, Польщі, Литви, Естонії, Суринаму, дружина президента Європейської ради, дружина прем'єр-міністра Королівства Тонга, чоловік прем'єр-міністра Люксембургу та дружина прем'єр-міністра Мальти.

Основна мета сьогоднішньої зустрічі – поділитися тим, чим живуть наші країни зараз, та питання, які турбують людей. Такий обмін досвідом і думками дає міцну основу для побудови майбутньої співпраці,

– написала Олена Зеленська.



Бранч у рамках Саміту перших леді та джентльменів / Фото з телеграму Олени Зеленської



Бранч у рамках Саміту перших леді та джентльменів / Фото з телеграму Олени Зеленської

Нагадаємо: Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 20 вересня згадав про візит першої леді до Штатів у рамках початку роботи 77 сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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