20 вересня Олена Зеленська була в Сполучених Штатах Америки. У Нью-Йорку дружина президента зустрілася з першими леді багатьох країн.
До теми Кулеба відвідає Генасамблею ООН в США: які пріоритети візиту
Зустріч Люблінського трикутника
Перша леді України заявила, що мала змогу поспілкуватися з представницями країн-однодумниць, а саме:
- Агатою Корнгаузер-Дудою – першою леді Польщі;
- Діаною Наусєдєнє – першою леді Литви.
За словами Зеленської, два роки тому утворився союз, що отримав назву "Люблінський трикутник". Це об'єднання Польщі, Литви та України – держав, що мають однакові погляди, багато спільного і хочуть разом розвиватися.
Люблінський трикутник зіткнувся зі страшним випробуванням – російською агресією. І не лише витримав його, а й перевершив усі сподівання: саме Польща та Литва одними з перших підтримали нас, прихистили українців, надали всю можливу допомогу,
– написала перша леді.
Перші леді Литви, України та Польщі / Фото з телеграму Олени Зеленської
Перші леді Литви та Польщі / Фото з телеграму Олени Зеленської
Які питання обговорювали перші леді
Зеленська назвала перших леді Польщі та Литви подругами й заявила, що на зустрічі вони обговорювали:
- захист українських жінок і дітей у Польщі та Литві;
- можливість вивчати українську мову школярам в цих країнах;
- можливість продовжувати навчитись в українських школах онлайн, але також відвідувати місцеві навчальні заклади;
- проєкти щодо відпочинку та оздоровлення дітей;
- культурні ініціативи, зокрема ініціативу "Українська книжкова поличка", який несе українську літературу в кожну країну, де є українці.
Бранч у рамках Саміту перших леді та джентльменів
Окрім того, перша леді України приймала подружжя президентів і прем'єр-міністрів 9 країн світу в Українському інституті Америки на бранчі в рамках Саміту перших леді та джентльменів.
На зустрічі були такі колеги Зеленської: перші леді Латвії, Польщі, Литви, Естонії, Суринаму, дружина президента Європейської ради, дружина прем'єр-міністра Королівства Тонга, чоловік прем'єр-міністра Люксембургу та дружина прем'єр-міністра Мальти.
Основна мета сьогоднішньої зустрічі – поділитися тим, чим живуть наші країни зараз, та питання, які турбують людей. Такий обмін досвідом і думками дає міцну основу для побудови майбутньої співпраці,
– написала Олена Зеленська.
Бранч у рамках Саміту перших леді та джентльменів / Фото з телеграму Олени Зеленської
Бранч у рамках Саміту перших леді та джентльменів / Фото з телеграму Олени Зеленської
Варте уваги – Зеленський поспілкувався з Клінтоном: дивіться відео