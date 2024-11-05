Сел за руль и не вернулся: в Ривненской области в ДТП погиб военный

В ДТП погиб воин из Львовщины. Инцидент произошел на автомобильной дороге соединения "Киев – Чоп" в Ровенской области.

Погибший Любомир Тлучкевич 1985 года рождения был младшим лейтенантом и оперативным дежурным командного пункта штаба 103 отдельной бригады ТРО, передает 24 Канал со ссылкой на Шептицкий городской совет.

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При каких условиях погиб военный

С первых дней полномасштабной войны Любомир Тлучкевич присоединился к рядам ВСУ. Шептицкий городской совет и собратья воина выразили соболезнования родным героя.

Больно очень, потому что для нас многих ты был другом и отцом. Честный, откровенный, умный. Больно думать о том что произошло и невозможно поверить. Ты прошел путь от солдата до младшего лейтенанта и заслуженно стал офицером. Одним из лучших,

– говорят собратья Любомира Тлучкевича.

По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие случилось 4 ноября около 06:45 в селе Синев Ровенской области. Следователи установили, что погибший, водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением и въехал в отбойник. Водитель погиб на месте, спасатели деблокировали тело из поврежденной машины.