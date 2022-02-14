"Любовь до гроба": в Калуше ритуальный салон сделал оригинальную фотозону ко Дню Валентина

На площади Героев в Калуше на Ивано-Франковщине ритуальное агентство обустроило необычную фотозону ко Дню святого Валентина, чтобы с юмором поздравить жителей и гостей города. Фотоуголок примет участие в конкурсе.

Калушский городской совет объявил проведение конкурса "Лучшая фотозона ко Дню святого Валентина". Так власть поставила цель создать праздничную атмосферу и предоставить возможность желающим реализовать свой творческий потенциал.

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Не страшно, когда над тобой смеются

Кое-кто решил подойти к этой задаче с юмором. Владелец ритуального салона "Скорбота Юра Кузь" представил необычную фотозону под названием "Любовь до гроба", на которой изображен пустой гроб.

"Приходите к нам! Конкурс Лучшая фотозона – начат! Когда над тобой смеются – это не страшно, страшно когда над тобой плачут. Любите каждый день!", – говорится на странице в фейсбук.

Фотозона от ритуального агентства: смотрите видео с фейсбук-страницы "Скорбота Юра Кузь"

Друзья поддержали идею

Друзья Кузя поддержали его идею. В своей заметке Владимир Микитин призвал желающих фотографироваться возле необычной фотозоны.

"Теперь каждый желающий может сфотографироваться в гробу и напомнить своей второй половинке, что жизнь не вечна! С Днем Всех Влюбленных!", – говорится на фейсбук-странице.



Люди охотно фотографируются возле фотозоны / Фото с фейсбук-страницы "Скорбота Юра Кузь"

Реакции на фотоуголок

На такую идею уже успел отреагировать городской голова Калуша Андрей Найда. Он оставил комментарий под одним из постов о фотозоне, отметив, что это "креативно".

Мэр Калуша отреагировал на работу Кузя / Скриншот из сообщения

Мнения же людей в комментариях разнятся. Кто-то считает, что это интересно и оригинально, поэтому не видят ничего плохого. Другим – не нравится такой юмор.

Люди по-разному отреагировали на фотозону от ритуального салона / Скриншоты комментариев из постов

День святого Валентина в Украине: интересное

Традиционно 14 февраля празднуют День святого Валентина. В этот день миллионы влюбленных поздравляют друг друга и дарят романтические подарки.

Журналисты 24 канала вышли на улицы, чтобы расспросить людей, как они отмечают этот праздник. Что из этого получилось – читайте на сайте.

Кроме того, выразить свою любовь и благодарность украинцы не забыли и вооруженным силам. Министерство обороны запустило в сети милую инициативу, призвав распространять валентинки "Люблю ВСУ", которую наши граждане радушно поддержали.

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