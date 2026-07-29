Хмара представил двух своих заместителей: кто вошел в команду

29 июля Кабмин назначил двух заместителей исполняющего обязанности министра обороны Украины Евгения Хмары. В частности, Любовь Галан стала заместителем министра обороны Украины, а Сергей Боев – заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.

Об этом сообщили представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и Министерство обороны.

Что известно о заместителях Хмары?

В Минобороны отмечали, что новые назначения должны усилить работу ведомства в направлениях международного сотрудничества и развития человеческого капитала.

Как отметил Евгений Хмара, Сергей Боев будет отвечать за международное направление:

сотрудничество с ЕС, НАТО и другими партнерами,

привлечение международной помощи, финансирования, поставки вооружения,

развитие совместных проектов и украинского оборонно-промышленного комплекса.

Справочно. Сергей Боев – украинский государственный деятель.



Работал в JPMorgan Chase, Credit Suisse, Boston Consulting Group Ukraine, "Укргаздобыче" и "Нафтогазе".



В 2023 году стал заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, ответственным за европейскую интеграцию, а с 2024 года работал в Минобороны.

Любовь Галан будет заниматься развитием и сохранением человеческого капитала Сил обороны. В частности, она будет отвечать за:

комплектование войск,

карьерный рост военнослужащих, их социальную защиту,

подготовку личного состава,

охрану здоровья и совершенствование нормативной базы в отношении прав и обязанностей военнослужащих.

Справочно. Любовь Галан – правозащитница и волонтер. В 2020–2022 годах работала в Киевской школе экономики и общественной организации "Схід SOS", а также консультировала Всемирную организацию здравоохранения.



После начала полномасштабной агрессии России стала соучредительницей благотворительной организации Frontline.Care, которая помогает украинской армии.



В 2023 году вместе с Маси Найемом основала и возглавила правозащитный центр "Принцип", который поддерживает военных и ветеранов и защищает их права.

К слову, после смены руководства Минобороны появились предположения, что вместе с новым министром могут измениться и подходы к закупке вооружения.

Однако секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил "24 Каналу", что за время работы Михаила Федорова никаких законодательных изменений в сфере оборонных закупок не произошло. В то же время он добавил, что оценивать работу Евгения Хмары пока еще рано.