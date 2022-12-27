"Еду, а вокруг все горит": история Любови о страшных буднях войны и эвакуации из Славянска

Славянск в 2014 году стал городом, с которого началась война на Востоке Украины. Тогда наши военные выбили оттуда пророссийские силы, но уже в 2022 году город снова оказался под еще более мощными вражескими обстрелами.

Славянск расположен менее чем в 50 километрах от Бахмута, который сейчас российские военные хотят взять любой ценой. Так что в прифронтовом городе до сих пор прилетает.

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Любовь Корячок хоть не уезжала из города в 2014 году, но в 2022 – не выдержала. 61-летняя жительница Славянска в рамках проекта СВОИ рассказала 24 каналу, какие ужасы пришлось ей пережить еще 8 лет назад, почему больше не могла оставаться дома и решилась на эвакуацию, какими были 8 месяцев ее вынужденного переселения и что сейчас происходит в родном городе.

"У меня это в голове не укладывалось": о Славянске в 2014 году

После оккупации Крыма в 2014 году Россия принесла войну в Славянск Донецкой области. Как тогда все происходило?

В 2014 году никто не ожидал, что с нашего города начнется война. У меня это в голове не укладывалось. Мы же маленький город, курортный – у нас соленые озера. К нам люди со всего мира приезжали.

Я работала на рынке, когда все это началось: стрельба, вражеские военные. Потом закрыли базары, и я осталась без работы. Впоследствии в городе уже не было света и воды.

Сын с семьей жил на улице Артема. Когда начались сильные бои, он с беременной женой и маленьким ребенком уехали в Одессу, а затем – в Сумы. Но я уезжать не думала, осталась дома. Не хотела свой дом бросать и надеялась, что скоро все остановится. Я не знала, что это затянется на столько времени.

Как вы тогда выживали?

Сидела дома чуть ли не полуголодная. Перебивалась огурцами, кабачками, иногда вареную колбасу покупала. Помню, раз пошла за помощью от церкви, где давали крупы. Мы стояли в очереди, когда именно по этому району за нами начали лететь ракеты. Люди скрылись в церкви.

Кстати, рядом стоял магазин-вагончик. Когда все утихло, мы вышли, а от магазина ничего не осталось. К счастью, продавщица как раз вышла в туалет и так спаслась.

Славянск тогда очень обстреливали. Пророссийские силы не считались с мирными жителями...

Да, как-то мы ехали в маршрутке, пришлось выпрыгивать оттуда, потому что начали стрелять. Осколки летали, и мы забежали в разрушенное здание и сидели там, пока стрельба не прекратилась.

А однажды я ехала из центра города на велосипеде, ведь не курсировали ни троллейбусы, ни маршрутки. По нам стреляли так, что я еду, а со всех сторон все горит – автовокзал, заправка, мебельный цех.

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Что в 2014 году вам больше всего запомнилось?

У нас в микрорайоне Химик одна девушка вышла на балкон позвонить по телефону. Они (российские оккупанты – 24 канал) решили, что она что-то кому-то передает. И застрелили ее прямо на балконе. Много тяжелых воспоминаний. Это очень ужасно. Стреляли по школам, дому ребенка, депо, жилым домам.

Помогла выжить запасливость: какой была жизнь в городе после 24 февраля

Когда 24 февраля началось полномасштабное вторжение, вы были дома. Какими были первые два месяца войны в Славянске?

К таким взрывам, которые были до 24 февраля, я привыкла еще в 2014 году. В другой раз и смеялись. Потому что они (русские боевики – 24 канал) до полномасштабного вторжения стреляли по графику. Например, наши соседи постоянно сидели на улице, так говорили: "О, стреляют в 20 часов".

Конечно, когда стреляли сильнее, страшно было. Некоторые люди из квартир ходили в бомбоубежище, но я лично никуда не пряталась.

Но вы еще до апреля 2022 жили в городе. Как вы тогда выживали?

Я человек запасливый. Всегда, когда было немного лишних денег, покупала то крупы, то другие продукты. Запасов было столько, что когда мы ехали из города, все людям отдала. Я ведь не знала, приеду домой или нет, останется ли дом целым или нет. Потому и передала консервацию и другие продукты детям подруги моей дочери, чтобы не пропало.

Почему вы не уезжали в феврале-марте?

Я не хотела уезжать. Хотя все говорила мужу: "Поедем в гости в родительское село". И судьба потом нас заставила уехать, хотя я долго сопротивлялась.

Меня сын чуть ли не насильно отправлял, когда у нас уже полным ходом шла война – каждый день стреляли, были слышны взрывы, выли сирены. Уже тряслись и руки, и ноги.



Дочь Любови Юлия со своими сыновьями / Фото Любови Корячок

"Не выдержала, когда россияне сбросили кассетную бомбу в 300 метрах от нас"

Сын и дочь Любы выехали в Польшу еще до полномасштабного вторжения России. Два старших внука работают в Польше, трое меньших – учатся в польской школе.

Когда и почему решили уехать из Славянска?

Я уже не выдержала, когда возле школы, где когда-то учились мои дети и внуки, в час ночи сбросили с самолета кассетную бомбу. А это метрах в 300 от нашего дома. У нас все окна задрожали, все засветилось. Было такое впечатление, будто все нам в окна летит. Муж кричит: "Это по нам стреляют. Падай на пол". Я упала и все.

На следующий день после падения этой бомбы мы звонили по телефону на горячую линию городского совета и куда только могли, чтобы узнать, когда будет автобус на эвакуацию. Тогда и решили поехать на родину к отцу.

Ведь у меня тот взрыв еще полдня раздавался в ушах, а руки еще неделю тряслись.

Отец Любови родился и вырос в селе Ворничаны на Буковине. Именно сюда маленькой привозили женщину. Она хорошо помнит и своих родственников, и местность, и родительский дом.

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Каковы последствия падения кассетной бомбы?

Троллейбусные, электрические и интернетные провода перебило. Стеклянная остановка разлетелась на мелкие части. В школе пробило огромную дыру, окна и двери в магазине напротив вылетели.

Однако в тот же день пустили троллейбусы, восстановили свет и интернет.

От школы что-то осталось?

Школу полностью не разрушило, но крышу пробило, выбило окна. Тогда вся взрывная волна пошла на другую сторону. Но бахнуло так, будто мы подрываемся. От ракет страшно, но это не передать... Это был ужас. Нет слов. Я такое впервые за всю жизнь услышала.

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Кассетные бомбы запретили использовать в 2008 году на международной конвенции в ирландском Дублине. Однако Россия это не учитывает. Захватчики сбрасывают их по мирным городам Украины. Эти бомбы наполнены обилием осколков, авиамин и других мин разного назначения, которые, взрываясь, разлетаются по всей зоне поражения. Поэтому они поражают большие площади, чем другие боеприпасы-моноблоки. А еще не все мины из кассетной бомбы могут взрываться сразу, поэтому опасны для мирных людей в дальнейшем.

Как вы уезжали из Славянска?

Мы дождались, пока будет эвакуация. Я ведь ходила по всем инстанциям, чтобы узнать, как мы можем уехать. Поехали мы в понедельник, это было 24 апреля, – именно на Пасху. Мы уехали эвакуационным автобусом из Славянска в Покровск. Там нас встретили, дали бутерброды и чай.

Мы подождали до вечера и нас усадили в купейные вагоны. Во Львове нас встретили знакомые, уже на вокзале накормили. Еще подождали автобус и поехали в Черновцы. Приехали, когда был комендантский час. Потому сидели до утра. Утром нас забрал с вокзала мой брат Михаил с племянником. А 28 апреля мы наконец-то были в Ворничанах.



Вместе с нами уехала 78-летняя мать моего мужа. Она тоже жила в Славянске, хотя и отдельно от нас. Мы постоянно приходили ей помогать.

Вы еще в Славянске решили, что поедете в село папы?

Да, если бы я этого не знала, то, наверное, никуда больше не поехала бы. А я общалась с сестрой Еленой и братом Михаилом. Елена попросила своего кума Николая нас поселить. Так что нас привезли во двор, где когда-то вырос мой отец. Там выкосили траву, нам поставили туалет на улице, прочистили канаву. Люди из села все так быстро сделали, что я была в шоке.

Как вам живется в Буковине?

В доме были только кровати. А теперь уже убрали, поставили немного мебели, постелили дорожки. Пол проваливался, но муж подлатал его листом ДВП. Конечно, мама Эдика была шокирована, потому что всю жизнь провела в квартире, привыкла к удобствам. Но мирится с тем, что есть.

Так мы устроились и уже почти 8 месяцев здесь живем. Здесь такая красивая природа, аисты, колодцы, дома. Мне очень здесь нравится, хоть по дому скучаем.

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Дом на Буковине, люди – это все стало для вас родным?

Отец мне рассказывал, что здесь очень хорошие люди, что у них отродясь никто дом не закрывал. Я такого нигде не встречала. У нас в Славянске уже давно бы вынесли все до последней тряпки.

Я до сих пор в шоке от того, как нас здесь встретили. Нам подготовили дом как могли. Мы только приехали, так первыми к нам пришли соседи – бабушка и дедушка. Они сразу вошли во двор, принесли с собой консервацию, смалец, яблоки – все, что могли. Потом еще приехали односельчане с консервацией, картошкой. Столько привезли, что нам и посадить хватило. Мы собрали урожай картофеля, помидоров.

С нами случилась такая история – у меня есть инвалидность из-за проблем со здоровьем, поэтому мне посоветовали есть тыкву. А я ее не люблю, поэтому купили подержанную соковыжималку, чтобы пить сок. Затем решили купить яблоки на сок. Пошли туда, где в селе принимают фрукты. А там как раз женщина на джипе привезла сдавать яблоки. Я рассказала ей, что мы хотим купить яблоки, что мы переселенцы. Мы разговорились и оказалось, что это моя троюродная сестра. Она привезла нас домой и отдала два мешка яблок. Еще сказала, где ее сад и разрешила рвать там яблоки.

А еще в магазине тоже очень хорошая семья торгует. Я такого никогда еще не встречала. Мама Эдика говорит, что мы, куда ни пойдем, оттуда тянем сумки. Здесь люди очень хорошие, все здороваются. Мне очень нравится.

Что можете сказать людям, которые не хотят уезжать? Вы вспоминали своего кума, который до сих пор в Славянске.

В нашем селе (говорится о Ворничанах – 24 канал) много пустых домов. Люди с удовольствием примут каждого, если ты нормальный человек.

Я думаю, что жителям Славянска и других областей, где сильные обстрелы, нужно уезжать. Неизвестно ведь, что будет завтра и с какой стороны упадет. Если вы хотите жить, то нужно уезжать.

У нас в Славянске остался только кум и брат мужа. Они еще молоды, но у них нет денег, чтобы уехать. Живут впроголодь. Они ни пенсии еще не заработали, ни работы не имеют сейчас.

Что сделаете после победы?

Честно, планов нет никаких. Я бы, может, и здесь осталась, но это дом людей, которые ухаживали за женой моего дяди, родного брата папы, которая здесь жила после его смерти. Конечно, мы больше всего были бы рады, если бы в Славянске не стреляли, чтобы была победа, тихо, мирно (улыбается). Вот я думаю, что делать. Дети нас недавно приглашали к себе в Польшу. Главное, чтобы была победа, а планы будут.

Любовь общается со своими соседями и кумом, которые остались в Славянске. Они забили остальные окна, которые супруги не успели забить, уезжая. Дом цел, если не учитывать несколько выбитых окон. Хотя возле них два дома сгорели, третий – успели потушить. Любовь говорит, что ей не хватает родного города, дома. Однако благодарна судьбе, что может жить спокойнее. Пусть даже без света, но без России.