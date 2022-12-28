О том, какой была жизнь Любови Кротенко до войны, а также о начале вторжения, долгой эвакуации и новой жизни – читайте в интервью в рамках проекта СВОИ на 24 канале.

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Любовь Кротенко родом из Николаева и о своем городе вспоминает с трепетом в сердце и огоньком в глазах. Она признается, что Николаев – ее любимый город, который окружают две реки – Ингул и Южный Буг. Она искренне влюблена в него и не может вообразить себе жизнь без атмосферы города на воде.

До полномасштабного вторжения женщина работала преподавательницей в музыкальной школе Николаева. Любимая работа, много учеников, собственные дети, семья. Однако все изменилось в ночь на 24 февраля.

История Любови Кротенко о выезде из Николаева: смотрите видео

"Была тишина, которая сильно настораживает": начало войны

Как для вас началась война?

Полномасштабное вторжение для меня было неожиданным. Ведь, несмотря на все разговоры, что вот-вот что-то начнется, я до последнего в это не верила. Я предполагала, что, возможно, начнутся какие-то события, далеко на Востоке. Возможно, подойдет какая-нибудь техника. Но так, чтобы это добралось до нас, и россияне вообще наступали на центральную Украину, для меня это было неожиданностью.

Мой пес впервые 23 февраля начал ни с того ни с сего переживать. Он скулил, прыгал на подоконник и почему-то бодрствовал. Я еще подумала, может быть, ему плохо. Такого никогда не было. И он не спал где-то до 1 ночи.

Я проснулась от звонка соседки, которая сказала: "Люба, мы собираем чемоданы и выезжаем во Львов, война началась". Я думаю, приснилось ей это, что ли. Я не могла в это поверить. Она спросила, не слышала ли я взрывов. На что я ответила, что не слышала.

Понимаете, военный аэропорт от нас далеко. К тому же я не спала полночи и очень поздно заснула, а потому немного проспала все. Я вышла на улицу с собакой. Думаю, какая там эвакуация, я иду гулять, мне нужно погулять с собакой, а потом буду что-нибудь думать. И вижу, что из всех подъездов выходят люди с чемоданами. И тут я поняла, что действительно что-то не то, потому что началась, знаете ли, такая тишина, которая очень сильно настораживает.



Любовь Кротенко с собакой / Фото предоставлено 24 каналу

"Танки шли со всех сторон, они были в 200 метрах от центра"

Когда вы поняли, что ситуация критичная?

Когда начали поступать новости. Тогда мы уже поняли, что ситуация очень серьезная, и это происходит не там где-то далеко. А уже прямо здесь. Был очень большой страх. Страх неопределенности. Потому что мы понимали, что уже 24 февраля танки находились под Херсоном и зашли в город. А мы понимали, что от Херсона до Николаева – 40 км. Это, если что, полчаса ехать.

Когда танки уже зашли, было страшно, пройдут ли они. Пока не было таких укреплений. 3 танка подошли очень близко, буквально в 200 метрах от центра. Тогда были и танковые бои. Их сожгли, но говорят, что наши очень пострадали.

У Любови двое детей. Именно за них женщина и боялась больше всего.

Конечно, тогда был страх за детей. У нас сразу исчезли продукты в магазинах, ничего не было. Не было хлеба, яиц. Это было очень страшно, потому что я вспоминала рассказы бабушки о блокаде Ленинграда. Почему-то мне это так запомнилось. Они тогда жили в голоде и изоляции.



Любовь с детьми / Фото предоставлено 24 каналу

Для того чтобы попасть в город, нужно проехать два моста. Один мост поднимается вертикально, другой разворачивается поперек. И если их блокировать, если их взорвать, а они были заминированы с первого дня, то выходит, что мы в котле. И мы понимали, что с нами может быть то, что происходило с Мариуполем. Поэтому мне найти продукты и воду было квестом. Тревоги и обстрелы в городе были постоянно.

"Отдавали в больницы все, что было в квартире": о раненых, которых сразу свозили в Николаев

Из-за того, что Николаев первым после Херсона принял удар врага, в городе была тяжелая ситуация. Украинские защитники давали отпор врагу ценой собственной жизни.

Ко мне позвонила знакомая и говорит: "Надо в больницу быстро помощь, все нужно!" Я переспросила, что нужно. Она сказала варить картошку, овощи, потому что врачи вышли на дежурство и домой не ушли. В Николаев сразу начали поступать раненые. Мы все, что было в доме, – какие-то подушки, одеяла, полотенца – поотдавали. Тогда я ей сказала, что у меня нет ничего нового. На что она ответила:

Дорогая, ты не понимаешь. У них (раненых военных – 24 канал) нет ничего. Привозят раненых, все выбрасывают.

Тогда, помню, наварила картошки, овощей, оладий напекла, варенья несколько банок. Все, что было в доме.

"Он нас спас, считаю": о действиях военного руководства области

Как вы можете оценить действия главы областной военной администрации Николаева Виталия Кима и генерала ВСУ Дмитрия Марченко, до апреля руководившего обороной Николаева?

Ну, наш военный председатель – Виталий Ким – молодец. Он, конечно, поднимал настроение. Кое-кто говорит, что он был слишком веселым, но, возможно, так было нужно, потому что люди не понимали, что происходит.

Я считаю, что нас спас генерал Марченко. Потому что он пришел и организовал всех. У нас все были раздельно:

Национальная гвардия,

военные,

полиция.

А он всех сплотил. Потому что действительно танки надвигались со всех сторон. оккупанты зашли в Херсон и буквально в первые дни заняли Снегиревку. Тогда мы уже понимали, что нам грозит котел.

Если бы не Марченко, который сплотил всех и отразил атаку от военного аэропорта Кульбакино, тогда, я думаю, что Мариуполь был бы неизбежен. Потому что им был нужен Николаев, потому что мы идем по дороге в Одессу. И там у нас самый большой аэропорт военный после Чернобаевки, вот этот Кульбакино.

Справка. Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко до апреля 2022 руководил обороной Николаева. Именно благодаря ему, как говорят сами николаевцы, город и выстоял. Он организовал эффективную оборону. Кстати, в июле Марченко вернулся в Николаев, где выполняет расширенные задачи.

"Дети не должны видеть войны": о решении эвакуироваться

Когда вы приняли решение об эвакуации из Николаева?

Сначала мы думали не уезжать. Было так спокойно, не было обстрелов. Но где-то на пятый день начались обстрелы артиллеристов. Потому что оккупанты зашли в Херсон, и уже поставили между Херсоном и Николаевом очень много установок РСЗО: "Смерчи", "Грады", "Пионы". Тогда мы уже узнали эти слова.

Я помню, как проснулась от того, что услышала взрывы. Это было ночью, но все небо – как фейерверки на Новый год. И не было понятно, это далеко или близко. Но мы осознали, если уж артиллерия пойдет, то не будет такого района, который был бы безопасен.

И мы подумали, что нужно детей вывозить. Если бы не дети, я бы там, может быть, была еще некоторое время. Но я понимала, что дети должны уехать, мы должны их вывезти. Дети не должны видеть этого всего. Это запоминается на всю жизнь.

В первый же день наш вокзал был разбомблен. Так что ехать железнодорожными путями не вариант. Автовокзал тоже был закрыт. Вместо этого были частные маршрутки. Мы начали просто искать информацию о каких-то частных маршрутках и наконец нашли водителя.

Мы позвонили по телефону где-то 5 марта, но нам сказали, что маршрутка уже набрана. Я тогда говорю: "А на следующий день?" На что мне ответили: "Мы не бронируем на следующий день. Вы понимаете, что есть только сейчас? Потому что мы не знаем, что будет через полчаса".



Госпожа Любовь рассказывает об эвакуации / Фото 24 канала

Вдруг в 23:00 мне позвонили и сказали, что отказалась семья. Тогда нас спросили, поедем ли мы на следующий день, но ответ нужно было дать уже. Для меня был такой шок, потому что у нас собака, дети, еще у меня 66-летняя мама и сестра. То есть я понимала, что если ехать – то ехать всем. Я согласилась.

Было очень страшно, когда мы с утра встали и не понимали, уедем ли мы. То есть у меня было такое ощущение, что если мы переедем этот мост, мы уже, считайте, почти во Львове. Но если нет, то все: маршрутка высаживает людей, тревога, обстрелы, надо куда-то бежать. А куда бежать? Укрытий не было.

"Я никогда так не молилась, как в тот день": о долгой эвакуации на Запад

Мы подъехали к мосту. Я никогда так не молилась, как в тот день. Потому что мне казалось, что этот мост – некий шлагбаум в другой мир. В Одессу нам нужно было ехать всего 20 километров. Мы мост проехали и все уже выдохнули, будто мы уже были как минимум где-то в центральной Украине. И это несмотря на то, что в Одессу мы ехали 6 часов.

Трудной была дорога?

Мы ехали без указателей, потому что их тогда сбили. Даже дети не плакали. Ничего не было. Такое, знаете ли, оцепенение, будто все понимали, что уезжают… То есть время остановилось.

Ехали 22 часа в целом в Тернополь, а оттуда добирались машиной в Ивано-Франковск.

Мы поехали во Франковск, потому что здесь живет мой бывший муж и свекор со свекровью. Нас приняли их далекие родственники, за что мы им очень благодарны.

"Я просто не узнала свой город": как выглядит сейчас Николаев

Вы работаете? Как сейчас обстоят дела с работой?

Я работаю в музыкальной школе Николаева. В марте мы не работали. Нас поставили на простой, запретили работать дистанционно, потому что не было денег в бюджете. Но теперь уже с сентября нам разрешили работать онлайн. Почти все дети уехали, конечно, за границу или на другую территорию Украины. Мы сейчас связались со всеми ими и занимаемся онлайн.

Приезжали ли вы в Николаев после того, как пришлось уехать?

Я ездила в Николаев в сентябре, потому что нужно было по документации. Тогда я не узнала город. В моем районе, очень далеко от Херсона, нет ни одного окна. Все окна вообще полностью выбиты.

Также воды с апреля нет. Оставшиеся – это мужественные люди. Через некоторое время в кране появилась соленая вода, но николаевцы этому радуются, потому что можно использовать ее для технических потребностей, к примеру, мыть посуду или хотя бы туалет смывать.

Когда я вышла на улицу, я заметила, что люди совсем другие. На лице оставшихся видно такое выражение: лишь бы выжить.

Как выглядит жилой район Николаева / Фото предоставлены 24 каналу

"Домой очень хочется": о планах после победы

Какие ваши планы после победы? Вернетесь в Николаев?

Ясно, что собираюсь возвращаться! Слава Богу, Херсон уже освободили, но в Николаеве все еще нет воды. Обстрелы города продолжаются. Так что этот учебный год, то есть до конца весны, мы решили пробыть здесь. Старший сын поступил во Франковске в колледж, а младший – продолжил очную учебу здесь, в школе.

Ну, а на лето, я очень надеюсь, я уверена, что мы вернемся, потому что город прекрасен. Город прекрасен и комфортен. Домой очень хочется. Домой тянется душа.