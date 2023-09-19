О смене фамилии сообщают российские СМИ со ссылкой на данные в государственных реестрах. Когда именно вдова вернула девичью фамилию – неизвестно, однако обновленная информация появилась в сети 15 сентября. 24 Канал.
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Больше не Пригожина
В базе данных Любовь Пригожина теперь Кряжева – это ее девичья фамилия. Вероятно, причиной перемен стали санкции, под которые попал не только российский террорист, но и его семья.
Смена фамилии, она произошла после развода, связана с санкциями, введенными в отношении Пригожина,
– утверждают источники.
Пригожина сменила фамилию / Фото Nexta
Известно, что Любовь Кряжева разошлась с Пригожиным 2 года назад. Официально супруги не расторгали брак, но с тех пор не жили вместе. Когда пара разорвала отношения, то глава вагнеровцев переписал на нее часть имущества. Как заявляют нотариусы российским СМИ, Любовь Кряжева ничего не получит по завещанию – почти все имущество перейдет в руки сына Павла.
К слову, в Санкт-Петербурге уже даже завели дело о наследии Пригожина, ведь он был владельцем нескольких компаний. В частности, ему принадлежали 100% акций ООО "Конкорд Кейтеринг", "Конкорд менеджмент и консалтинг", 49% акций кинокомпании "Аурум" и 80% акций ООО "Ритм". Впрочем, вдова Пригожина тоже не осталась с пустыми руками. Кряжева является совладелицей нескольких компаний, зарегистрированных в Санкт-Петербурге.
Пригожин погиб в авиакатастрофе: коротко
- В Тверской области вечером 23 августа разбился самолет, на борту которого был глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и его партнер Дмитрий Уткин. Бизнес-джет "Embraer Legacy 600" летел из Санкт-Петербурга в Москву.
- На борту находились 10 человек – 7 пассажиров и 3 работника воздушного судна. Все они погибли в результате падения самолета. В тот же вечер русские пропагандисты подтвердили, что на борту был Пригожин.
- Эксперты предполагают, что смерть Пригожина – не случайность. Есть теория, что самолет могли сбить ракетой с ЗРК С-300. В Офисе Президента Украины считают, что Пригожин подписал себе смертный приговор еще в июне, когда после неудачного мятежа поверил Путину.
- Похоронили Пригожин и Уткин 29 августа. Церемония прощания состоялась в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище.