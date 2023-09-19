О смене фамилии сообщают российские СМИ со ссылкой на данные в государственных реестрах. Когда именно вдова вернула девичью фамилию – неизвестно, однако обновленная информация появилась в сети 15 сентября. 24 Канал.

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Больше не Пригожина

В базе данных Любовь Пригожина теперь Кряжева – это ее девичья фамилия. Вероятно, причиной перемен стали санкции, под которые попал не только российский террорист, но и его семья.

Смена фамилии, она произошла после развода, связана с санкциями, введенными в отношении Пригожина,

– утверждают источники.



Пригожина сменила фамилию / Фото Nexta

Известно, что Любовь Кряжева разошлась с Пригожиным 2 года назад. Официально супруги не расторгали брак, но с тех пор не жили вместе. Когда пара разорвала отношения, то глава вагнеровцев переписал на нее часть имущества. Как заявляют нотариусы российским СМИ, Любовь Кряжева ничего не получит по завещанию – почти все имущество перейдет в руки сына Павла.

К слову, в Санкт-Петербурге уже даже завели дело о наследии Пригожина, ведь он был владельцем нескольких компаний. В частности, ему принадлежали 100% акций ООО "Конкорд Кейтеринг", "Конкорд менеджмент и консалтинг", 49% акций кинокомпании "Аурум" и 80% акций ООО "Ритм". Впрочем, вдова Пригожина тоже не осталась с пустыми руками. Кряжева является совладелицей нескольких компаний, зарегистрированных в Санкт-Петербурге.

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