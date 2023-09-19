Про зміну прізвища повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані у державних реєстрах. Коли саме вдова повернула дівоче прізвище – невідомо, проте оновлена інформація з'явилася у мережі 15 вересня, передає 24 Канал.

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Більше не Пригожина

У базі даних Любов Пригожина тепер Кряжева – це її дівоче прізвище. Ймовірно, причиною таких змін стали санкції, під які потрапив не лише російський терорист, а і його сім'я.

Зміна прізвища, воно відбулося після розлучення, пов'язана з санкціями, які запроваджені щодо Пригожина,

– стверджують джерела.



Пригожина змінила прізвище / Фото Nexta

Відомо, що Любов Кряжева розійшлася з Пригожиним 2 роки тому. Офіційно подружжя не розривало шлюб, але з того часу не жили разом. Коли пара розірвала стосунки, то очільник вагнерівців переписав на неї частину майна. Як заявляють нотаріуси російським ЗМІ, Любов Кряжева нічого не отримає за заповітом – майже все майно перейде у руки сина Павла.

До слова, у Санкт-Петербурзі вже навіть відкрили справу про спадщину Пригожина, адже він був власником кількох компаній. Зокрема, йому належали 100% акцій ТОВ "Конкорд Кейтеринг", "Конкорд менеджмент і консалтинг", 49% акцій кінокомпанії "Аурум" і 80% акцій ТОВ "Ритм". Втім, вдова Пригожина також не залишилася з пустими руками. Кряжева є співвласницею кількох компаній, які зареєстровані у Санкт-Петербурзі.

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