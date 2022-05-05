Людей хоронили в простынях, – жительница Русской Лозовой поделилась воспоминаниями об оккупации

Недавно Вооруженные Силы Украины освободили от оккупации поселок Русская Лозовая Харьковской области. Местные рассказали, как они почти два месяца жили в оккупации. В частности, говорят, что убитых людей возили на лошадях, чтобы похоронить в самодельных гробах.

Об этом рассказала 24 каналу эвакуированная жительница поселка Русская Лозовая Маргарита Тейтельбаум.

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Женщина решила выехать сразу, как только освободили село, потому что обстрелы в районе не прекратились. Она говорит, что в селе уцелела треть домов, поэтому пострадавшая пока будет жить в метро, потому что ей некуда идти.

В оккупации город держали кадыровцы и мобилизованные

По ее словам, в селе Русская Лозовая было несколько ротаций, были и мобилизованные из псевдореспублик, и кадыровцы.

Маргарита рассказывает, что первая ротация российских военных заселялась в дома, из которых люди уехали, последующие – выгоняли людей и забирали молодых ребят.

Людей хоронили в простынях или самодельных гробах

Жительница говорит, что погибших хоронили в самодельных гробах или просто заматывали в простыни.

У кого была возможность сбить какой-нибудь гроб, то сбивали гроб. Не было возможности – заворачивали в простыню или пленку, отвозили на конях и хоронили людей. Мужчина этот не брал ни копейки,

– рассказывает Маргарита Тейтельбаум

Она добавляет, что людей из села не выпускали. Говорили, что там поля заминированы. Был случай, что на минах взорвались три человека, пытавшихся пройти в лес. Также оккупанты просто открывали огонь по местным.

Знали, что Харьков – это Украина

Магазины в поселке не работали с 24 февраля. Свет исчез 28 февраля. "Телефоны пытались зарядить, у кого была подстанция, у кого-то генератор какой-то. Местные жители были дружественными, нас беда сплотила", – говорит она.

Мы знали, что Харьков – это Украина, потому что дальше, чем Русская Лозовая они (оккупанты – 24 канал) не пошли. В этом мы были уверены,

– подчеркивает Маргарита.

Женщина добавила, что иногда оккупанты проводили обыски. Но это не у всех, выборочно. Было такое, что изымали имущество, даже если люди живут.

Оккупация Русской Лозовой: коротко

29 апреля стало известно, что Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов поселок Русская Лозовая Харьковской области. Оттуда уже эвакуировали более 600 человек. Известно, что люди в течение двух месяцев находились на оккупированной территории без энергоресурсов и медпомощи.

По словам журналиста Дениса Казанского, Русская Лозовая – это стратегически важный населенный пункт . Ведь через него пролегает автомобильная трасса Харьков – Белгород. Кроме того, именно из этого села российские военные стреляли по жилым районам Харькова.

. Ведь через него пролегает автомобильная трасса Харьков – Белгород. Кроме того, именно из этого села российские военные стреляли по жилым районам Харькова. После освобождения села опубликовали фото разрушений, нанесенных путинской армией. В поселке оккупанты разбили магазины, храм, жилые дома и дороги. Прокуратура расспрашивает жителей Русской Лозовой, чтобы привлечь россиян к ответственности.

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