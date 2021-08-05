Людей с инвалидностью будут пропускать через границу вне очереди

В Украине повысили социальные гарантии для людей с инвалидностью. С 5 июля им разрешили пересекать государственную границу без очереди.

Какие изменения одобрили

Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Документ усиливает социальную защиту людей с инвалидностью.

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Теперь люди, которые едут на лечение и имеют удостоверение лица с инвалидностью І группы, а также сопровождающие, имеют право на внеочередной пропуск через госграницу Украины и в контрольных пунктах въезда/выезда на временно оккупированные территории.

Однако без очереди на оккупированные территории или в Украину можно ехать только один раз за неделю.

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