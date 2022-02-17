Возгорание произошло 16 февраля на трассе Стрый – Мамалыга. Автоцистерна содержит сжиженный газ объемом 40 кубометров на площади около 9 квадратных метров.

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Из ближайших домов спасатели эвакуировали 5 человек. В результате возгорания автоцистерны жертв и пострадавших нет.

Также спасатели произвели замеры концентрации опасных веществ в воздухе. По их данным, превышение нормы не обнаружено.

Обратите внимание! По состоянию на 7:00 17 февраля спасатели продолжали ликвидировать пожар цистерны газовоза. Для ее охлаждения было привлечено 28 работников личного состава и 7 единиц техники.

На Прикарпатье второй день горит цистерна с газом / Фото пресс-службы ГСЧС

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