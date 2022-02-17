Загоряння трапилося 16 лютого на трасі Стрий – Мамалига. Автоцистерна містить скраплений газ об'ємом 40 кубометрів на площі приблизно 9 квадратних метрів.

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З найближчих будинків рятувальники евакуювали 5 осіб. Внаслідок загоряння автоцистерни жертв та постраждалих немає.

Також рятувальники провели заміри концентрації небезпечних речовин у повітрі. За їхніми даними, перевищення норми не виявлено.

Зверніть увагу! Станом на 7:00 17 лютого, рятувальники продовжували ліквідовувати пожежу цистерни газовозу. Для її охолодження залучили 28 працівників особового складу та 7 одиниць техніки.



На Прикарпатті другий день горить цистерна з газом / Фото пресслужби ДСНС

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