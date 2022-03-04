Людей призывают не паниковать: в соседней Молдове отреагировали на обстрел ЗАЭС
Источник:Maia Sandu
Российские оккупанты непрерывно 4 марта обстреливали Запорожскую АЭС. Из-за этого перед миром встала новая ядерная угроза.
Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что угрозы для населения уже нет. Она отметила, что больше всего пострадало здание, которое не относится к технологической части завода.
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"Международное агентство по атомной энергии сообщает, что уровень радиации в этом районе нормальный и продолжает за ним следить. Данные Минприроды показывают, что уровень радиации в Республике Молдова не растет", – написала Санду.
Будут контролировать уровень радиации
Президент отметила, что Молдова продолжает следить за уровнем радиации. Власти будут регулярно сообщать об изменениях радиоактивного фона.
Призываем сохранять спокойствие и брать информацию только из проверенных источников,
– подчеркнула Санду.
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