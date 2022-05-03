Людей "спасло кладбище": россияне обстреляли Врубовку возле Попасной, чудом обошлось без жертв
Источник:Сергей Гайдай
Оккупанты продолжают терроризировать Донбасс, где наносят частые артудары и обстреливают населенные пункты с неба. Так, 3 мая обстреляли Врубовку. Чудом удалось избежать жертв.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал последствия обстрела населенного пункта Врубовки, расположенного вблизи Попасной.
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Гайдай сообщил, что 3 мая российские оккупанты расстреляли поселок Врубовка из артиллерийского оружия. В результате обстрела полностью разрушены 2 жилых дома. В них до сих пор жили люди, которые чудом спаслись от смерти.
Разрушены два дома. Предварительно – без жертв. По нашей информации, во время обстрела люди в Поминальный день решили посетить кладбище. Это их и спасло,
– рассказал Сергей Гайдай.
Оккупанты обстреляли Врубовку / Фото Сергей Гайдай
По украинской традиции, на вторую неделю после Пасхи украинцы посещают умерших родственников и близких – этот день называется Поминальным. Люди, которые придерживались традиций и пошли на кладбище, спаслись от смерти от российских снарядов.
Обстрелы Луганщины не прекращаются
Сергей Гайдай рассказал, что Враг продолжает усиливать обстрелы Луганщины. Также авианалеты стали настолько массивными, что их совершают сразу 7 самолетов.
Чиновник объясняет интенсивный обстрел тем, что россияне ничего не могут сделать в наземных операциях. Следовательно, единственное, что им остается – "утюжить" и все ровнять с землей.
Эвакуация в Луганской области
На территории Луганской области продолжается эвакуация гражданского населения. При этом российские оккупанты постоянно срывают работу зеленых коридоров – обстреливают не только города и села, но и автобусы, которые перевозят мирных жителей.
Сейчас уже стало значительно труднее эвакуировать гражданских жителей региона. В частности, тяжелая ситуация из-за обстрелов в районе Попасной. Там российские войска "простреливают" уже абсолютно всю территорию.
Так, 30 апреля российские захватчики обстреляли эвакуационные автобусы в Попасной. С водителями, которые везли людей, потеряли связь. По транспорту, который перевозил местных, били из гранатометов и стрелкового оружия.
Один из автобусов – волонтерский, по словам Гайдая, был расстрелян в Попасной. Он остался на месте происшествия. Другой автобус, школьный, продолжил движение, несмотря на опасную ситуацию.
Водителя волонтерского эвакуационного автобуса оккупанты взяли в плен. Его заставили работать на российскую пропаганду, утверждающую, что украинские власти вообще не занимаются эвакуацией мирного населения.
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