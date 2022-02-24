Людей в Умани эвакуируют: в центр города попал снаряд
24 февраля 2022 , 10:37Читати новину українською
В центральную часть Умани попал снаряд. Поэтому власти объявили об эвакуации части населения.
К сожалению, в результате атаки России погиб гражданский человек. Еще пять человек были госпитализированы с ранениями.
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В Умани объявили эвакуацию части населения
В Уманском районе объявлена эвакуация населения в радиусе воинской части – 30 километров от Рассошек (речь идет о деревне в Уманском районе – 24 канал),
– написал Скичко.
Массовые пункты сбора для тех, кто без автомобилей на выезде из Умани на автодороге Стрый – Изварино возле АЗС WOG.
Власти сообщили, что там людей будут ждать автобусы.
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