Людей в Умани эвакуируют: в центр города попал снаряд

В центральную часть Умани попал снаряд. Поэтому власти объявили об эвакуации части населения.

К сожалению, в результате атаки России погиб гражданский человек. Еще пять человек были госпитализированы с ранениями.

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В Умани объявили эвакуацию части населения

В Уманском районе объявлена ​​эвакуация населения в радиусе воинской части – 30 километров от Рассошек (речь идет о деревне в Уманском районе – 24 канал),

– написал Скичко.

Массовые пункты сбора для тех, кто без автомобилей на выезде из Умани на автодороге Стрый – Изварино возле АЗС WOG.

Власти сообщили, что там людей будут ждать автобусы.

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