На жаль, внаслідок атаки Росії загинула цивільна людина. Ще п'ятеро осіб госпіталізували з пораненнями.
Зауважте Резніков закликав українців стати до лав Сил територіальної оборони ЗСУ
В Умані оголосили евакуацію частини населення
В Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини – 30 кілометрів від Розсішок (мовиться про село в Уманському районі – 24 канал),
– написав Скічко.
Масові пункти збору для тих, хто без автівок на виїзді з Умані на автодорозі Стрий – Ізварине біля АЗС WOG.
Влада повідомила, що там на людей чекатимуть автобуси.
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