На жаль, внаслідок атаки Росії загинула цивільна людина. Ще п'ятеро осіб госпіталізували з пораненнями.

Зауважте Резніков закликав українців стати до лав Сил територіальної оборони ЗСУ

В Умані оголосили евакуацію частини населення

В Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини – 30 кілометрів від Розсішок (мовиться про село в Уманському районі – 24 канал),

– написав Скічко.

Масові пункти збору для тих, хто без автівок на виїзді з Умані на автодорозі Стрий – Ізварине біля АЗС WOG.

Влада повідомила, що там на людей чекатимуть автобуси.

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