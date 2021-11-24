Людей возили вертолетами ГСЧС: как Ермак праздновал юбилей на госдаче

Свой день рождения Андрей Ермак отпраздновал на государственной даче президента в Карпатах. Среди гостей были Владимир Зеленский и скандальный Олег Татаров.

День рождения как у президента

Банковую Зеленский и Ермак оставили еще до окончания рабочего дня в пятницу, 19 ноября. Об этом говорится в расследовании издания.

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Празднование 50-летия главы Офиса Президента было запланировано на воскресенье, 21 ноября. Действо должно было состояться на государственной резиденции президента Синегора. Туда и отправились политики.

Согласно данным публичных онлайн радаров, президентский борт из Киева не прилетал. Однако с помощью онлайн радара установили, что в пятницу утром из Киева в Ивано-Франковск прилетел чартер, который имеет отношение к группе "Приват" олигарха Игоря Коломойского.

Борт почти сразу вернулся в Киев. Пока официально информации о том, были ли там Зеленский и Ермак, или нет – нет.

21 ноября, в день рождения Ермака и в день Достоинства и Свободы в 10 утра Зеленский и Ермак, которые были на Прикарпатье, появляются в Киеве. В 12:00 президент награждает воинов, а уже в 13:00 вертолет ГСЧС взлетает с базы спасателей в Козине и за 2 часа приземляется в Ивано-Франковске,

– заявили расследователи.

Среди гостей на празднике были заместитель руководителя ОПУ Андрей Татаров, которого подозревают в причастности к коррупционной схеме, и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Вертолет ГСЧС совершил посадку в аэропорту "Борисполь" почти в 16:00. Так, Зеленский и Ермак пришли на работу только в 17:00.

"Это означает что Зеленский во время такой острой внутренней и внешней ситуации летал в горы на дачу на 4 дня", – отметили журналисты.

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