Людей вывозят в Россию, а дома обыскивают: как живут люди на оккупированной Харьковщине

Во временно оккупированных районах Харьковщины ситуация довольно сложная. Люди там не получают гуманитарной помощи, а оккупанты постоянно проводят обыски и часть жителей насильно вывозят в Россию.

Об этом рассказала журналистка 24 канала. По ее словам, жители Харьковщины остаются в осаде оккупантов.

К теме В Харьковской области в результате обстрелов оккупантов вспыхнули многочисленные пожары: горели многоэтажки

Обыски и вывоз украинцев в Россию

Многие территории Харьковщины до сих пор временно оккупированы российскими захватчиками. Там люди признаются, что живут в тяжелых условиях. Речь идет о постоянных обысках в помещениях, запугивании и даже насильственном вывозе людей в РФ.

Людей вывозят на территорию Белгорода, а оттуда – дальше в Россию. Они забирают документы, поэтому люди не могут вернуться в Украину,

– говорит журналистка.

Гуманитарная ситуация в Харьковской области

Корреспондентка подчеркнула, что в Харькове сейчас начинает открываться все больше магазинов, потому что людям нужно работать и зарабатывать деньги. Это касается не только продуктовых магазинов, но и кафе, рынков и т.д.

“Однако на оккупированной территории области, к сожалению, сложнее. Добраться туда почти нереально, потому что оккупанты сразу начинают стрелять. А если кого-то из волонтеров впускают, то обратно могут не выпустить”, – объяснила она.

Поэтому в Харькове ситуация с этим контролируемая, есть где купить продукты, есть гуманитарный груз. А в оккупированных территориях с этим сложно. Жители Харьковщины остаются в осаде. "И единственный вариант, чтобы выжить – это просто уехать в Россию ", – добавила журналистка.

К слову, несмотря на циничные обстрелы Харькова, у врага нет шанса продвинуться в Изюмском направлении. Сейчас там продолжаются бои, некоторые территории в Изюмском районе уже освобождены. Позиции в этих населенных пунктах заняли Вооруженные Силы Украины.

К теме – огромные потери врага по состоянию на 9 апреля: смотрите видео