Люди даже не почувствовали: после последних ударов воду во Львов поставляли без электроэнергии

Россияне 3 мая обстреляли ракетами электрические подстанции во Львове. Львовянам воду снабжали без использования электроэнергии.

Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает 24 канал. Он рассказал, что серьезная подготовка была проведена еще до войны.

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Воду после последней атаки поставляли без электроэнергии

Мы сделали возможным поставить воду без электроэнергии во Львов. Когда была последняя ракетная атака, у нас уничтожили три подстанции. Поэтому часть времени мы поставляли во Львов воду вообще без электроэнергии. Львовяне этого не почувствовали, а почувствовали пожарные, потому что имели воду, чтобы тушить пожары,

– объяснил Садовый.

Мэр подчеркнул, что его коллеги из городов Западной Европы не понимают, как Украине удается справляться со всем во время войны. Они хотят перенимать опыт и даже направляют во Львов свои делегации.

В результате удара 3 мая часть города осталась без света и воды

Отметим, что в результате ракетных ударов 3 мая часть Львова осталась без электроснабжения и воды. Враг целил по тяговым подстанциям железной дороги. Была значительная задержка в движении поездов.

Два медицинских учреждения во Львове пришлось перевести на автономное питание. На резервное питание перевели и системы подачи воды.

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Ракетные удары по Львову 3 мая: коротко

Система ПВО 3 мая зафиксировала над Львовской областью 6 ракет. Две были сбиты, еще одна попала в подстанцию в Закарпатье.

Три ракеты ударили по львовским электроподстанциям.

Кроме Львова российские войска обстреляли ракетами в этот день Киев, Одессу, Винницу и другие города.

По словам главы ОВА Максима Козицкого, Львов атаковали со стратегических бомбардировщиков в районе Каспийского моря.

Козицкий отметил, что враги целенаправленно били по цепям снабжения на Западе.

В результате ракетного удара во Львове пострадали двое мужчин – в возрасте 58 и 24 года. Их доставили в больницу.

Потерпевших уже прооперировали, жизни обоих пациентов ничего не угрожает.

Мэр призвал внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги и немедленно отправляться в укрытие.

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