Люди-герои, – ядерный эксперт напомнила, кто сейчас ответственен за Чернобыль

Оккупанты продолжают держать в заложниках персонал Чернобыльской атомной электростанции. Только они сейчас отвечают за работу в зоне отчуждения.

Об этом в эфире 24 канала рассказала Ольга Кошерная – эксперт по ядерной энергетике. По ее словам, персонал Чернобыльской АЭС можно смело назвать героями.

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Кошерная: На персонале сейчас основная ответственность

Кошерная напомнила, что полномасштабная война России против Украины привела к тому, что оккупанты взяли в заложники 300 человек из персонала Чернобыльской АЭС, работавших там почти месяц.

Это люди-герои на самом деле. Героические люди,

– отметила она.

На них сейчас основная ответственность за безопасность работы ядерных установок в зоне отчуждения, подчеркнула ядерный эксперт. "Это 2 хранилища и объект укрытия", – объяснила она.

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Напомним, что с первого дня полномасштабного вторжения России Чернобыльская АЭС была захвачена. Только на 25 сутки войны удалось провести частичную ротацию персонала, который находился в плену.

Удалось вывезти 64 человека. На замену эвакуированному персоналу в ЧАЭС отправились 46 добровольцев-работников станции, которые будут обеспечивать функционирование станции.