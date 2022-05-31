В Донецкой области продолжаются горячие бои наших защитников и защитниц с российскими оккупантами. Враг бросил на штурм большие силы и не прекращает обстрелы мирных городов.

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Ночной обстрел Славянска

Ночью российские оккупанты совершили ракетный обстрел Славянска, снаряды врага попали в жилые дома. В результате обстрела есть погибшие и раненые, правоохранители до сих пор выясняют точное количество жертв. Под вражеским огнем оказались школа и как минимум восемь жилых домов.

Оккупанты продолжают поражать своей жестокостью. Очередная бомбардировка жилого сектора, как всегда цинично и жестоко – ночью. Люди гибли в кроватях. Российские войска нанесли удар по Славянску сегодня в 01.30,

– сообщают правоохранители.

Славянск российские оккупанты обстреляли из "Искандеров". Полиция задокументировала обстрел оккупантами Славянска как военное преступление.

Обстрел Славянска: ужасные последствия

Война России против Украины: коротко о главном

Российские оккупанты перед тем, как идти воевать против Украины, подписывают согласие на убийство мирных граждан. Об этом рассказал пленный снайпер. Оккупанты перестали рассказывать сказки о том, что ехали на учебу и не знали о войне – российские солдаты сознательно идут убивать украинцев.

В Киеве идет построение линии обороны на случай повторной попытки россиян захватить столицу Украины. Из центра до окраин строятся укрепления, границу обороны перенесли на большое расстояние от Киева для того, чтобы сделать невозможным работу вражеской артиллерии.

Канада ввела очередные санкции против российских граждан и компаний страны-оккупанта. В списке оказалась Алина Кабаева – российский депутат, которой приписывают роман с диктатором Владимиром Путиным.

Российские оккупанты превратили Запорожскую АЭС в свою военную базу. Они рассчитывают, что ВСУ не будут атаковать ядерный объект, который кроме того очень хорошо укреплен.

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