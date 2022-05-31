На Донеччині тривають гарячі бої наших захисників та захисниць з російськими окупантами. Ворог кинув на штурм великі сили та не припиняє обстрілів мирних міст.

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Нічний обстріл Слов'янська

Вночі російські окупанти здійснили ракетний обстріл Слов'янська, снаряди ворога поцілили у житлові будинки. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені, правоохоронці досі з'ясовують точну кількість жертв. Під ворожим вогнем опинилися школа та як мінімум вісім житлових будинків.

Окупанти продовжують вражати своєю жорстокістю. Чергове бомбардування житлового сектору, як завжди цинічно та жорстоко - вночі. Люди гинули у ліжках. Російські війська завдали удару по Слов’янську сьогодні о 01.30,

– повідомляють правоохоронці.

Слов'янськ російські окупанти обстріляли з "Іскандерів". Поліція задокументувала обстріл окупантами Слов'янська як воєнний злочин.

Обстріл Слов'янська: жахливі наслідки

Війна Росії проти України: коротко про головне

Російські окупанти перед тим, як йти воювати проти України, підписують згоду на вбивство мирних громадян. Про це розповів полонений снайпер. Окупанти перестали розповідати казки про те, що їхали на навчання та не знали про війну – російські солдати свідомо йдуть вбивати українців.

У Києві триває побудова лінії оборони на випадок повторної спроби росіян захопити столицю України. З середмістя до околиць будуються укріплення, межу оборони перенесли на велику відстань від Києва для того, щоб унеможливити роботу ворожої артилерії.

Канада запровадила чергові санкції проти російських громадян та компаній країни-окупанта. В списку опинилася Аліна Кабаєва – російська депутатка, які приписують роман з диктатором Володимиром Путіним.

Російські окупанти перетворили Запорізьку АЕС на свою військову базу. Вони розраховують, що ЗСУ не атакуватимуть ядерний об'єкт, який, окрім того, дуже добре укріплений.

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