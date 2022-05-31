У війні проти України російські окупанти вже порушили усі можливі закони війни та міжнародні конвенції. Задля збільшення масштабів вбивств та руйнувань ворог вдається до використання забороненої зброї.

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Росія використовує заборонені міни

Як повідомили у Міністерстві оборони, рашисти у війні проти України не гребують використовувати заборонену зброю. Особливо це стосується протипіхотних мін, які ворог закладає навіть у тіла вбитих ними людей.

Найчастіше окупанти використовують міни ПОМ-3, обладнані сейсмодатчиками. Також в них на озброєнні є міни МОН-50, МОН-100, ПМН-2, які заборонені Оттавською Конвенцією. Росії у переліку країн, які голосували за їх заборону, немає – варвари навіть активно розробляють нові модифікації цих мін.

Головне завдання заборонених мін, які використовує Росія – вбити людей у радіусі в кілька метрів, або завдати їм великих травм. Наші сапери та інженери активно працюють над розмінуванням територій, але окупанти залишили дуже багато таких "сюрпризів", тому на небезпеку потрібно буде зважати навіть після війни.

Війна Росії проти України: останні події

Російські окупанти почали підписувати згоду на вбивство мирних українців. Затримані у полон рашисти вже перестали розповідати байки про те, що "їхали на навчання" і нічого не знали про війну. Тепер вони беруть до рук зброю та їдуть воювати з чітким усвідомленням того, що будуть виконувати накази про вбивство мирних людей. Російські солдати вирішують обрати скоєння жахливого злочину замість ймовірного перебування у тюрмі.

Росіяни знову здійснили обстріл Комишувахи, їхні снаряди влучили у житловий квартал. Ворог пошкодив будівлі та паркани. Чи є внаслідок ворожого обстрілу жертви або постраждалі – наразі не повідомляється. Також відомо, що окупанти почали перекидати на Запоріжжя свою стару техніку.

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