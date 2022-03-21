Люди хотели стереть с памятника надпись оккупантов, – журналистка о причинах стрельбы в Херсоне

Захватчики 21 марта открыли огонь по мирным митингующим в Херсоне. Все произошло из-за того, что люди хотели стереть с памятника возмутительную надпись оккупантов.

Детали о циничной стрельбы по мирному населению, которую устроили рашисты, рассказала местная журналистка, сообщает 24 канал.

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Россияне сделали циничную надпись на памятнике

Оккупанты написали на памятнике Героям Небесной Сотни "ВСУ убийцы". Митингующие увидели это и начали стирать надпись.

В этот момент российские силовики подбежали, начали бросать светошумовые гранаты в толпу и стрелять,

– отметила корреспондентка.

Она добавила, что в результате пострадали 2 человека.

Захватчики разгоняли женщин и старших людей, ударяя прикладами автоматов. Кроме того, российские оккупанты забрали одного из митингующих.

Напомним, 21 марта херсонцы в очередной раз вышли на мирную акцию, чтобы показать оккупантам, что не хотят жить под российским флагом. В то же время рашисты открыли по безоружным людям огонь.

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