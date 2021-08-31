"Люди хотят есть": россиянка рассказала, как "их пошили в дураки" на отдыхе в Крыму

Россиянка рассказала, что на отдыхе в Крыму им не удалось нормально поесть. Ведь в единственном кафе на мысе Тарханкут "цены лошадиные".

Причем плов состоял из "риса и одного кусочка жесткого мяса". Об этом россиянка написала в блоге.

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Женщину возмутили цены на еду в крымском Тарханкуте

Женщина рассказала, что людей на мыс Тарханкут везут "целыми автобусами".

Конечно, люди, преодолев немаленькое расстояние до побережья западного Крыма, хотят есть. Но выбора нет – у побережья в людном месте открыто одно кафе, у которого нет конкуренции,

– рассказала туристка из России.

Она добавила, что во время посещения кафе "обидно стало за себя и за своих соотечественников, которые приехали сюда на отдых".

Взяли меню – а там цены лошадиные: шурпа стоит, как в ресторане – 300 рублей за порцию. Плов – 300 рублей, рис и один кусочек жесткого мяса. Дочка так и не смогла его съесть, поела немного риса,

– рассказала женщина.

Она добавила, что также взяла овощную нарезку за 200 рублей, которую так и оставила на столе. Всего они поели на 1310 рублей. Женщина пожаловалась: "Если честно, я таких цен не видела даже в очень хороших кафе Крыма и Краснодарского края".

Добавила, что лучше взяла бы в поездку "яиц и огурцов с помидорами помыла". Объяснила, что некоторые семьи взяли минимальное количество еды. Ведь иногда люди откладывают деньги на отдых в течение года.

"И вот, Крым я очень люблю, но не такой", – написала россиянка.

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