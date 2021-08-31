Причому плов складався з "рису і одного шматочка жорсткого м'яса". Про це росіянка написала у блозі.

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Жінку обурили ціни на їжу в кримському Тарханкуті

Жінка розповіла, що людей на мис Тарханкут везуть "цілими автобусами".

Звісно, люди, подолавши немаленьку відстань до узбережжя західного Криму, хочуть їсти. Але вибору немає, – біля узбережжя в людному місці відчинене одне кафе, у якого немає конкуренції,

– розповіла туристка з Росії.

Вона додала, що під час відвідин кафе "прикро стало за себе і за своїх співвітчизників, які приїхали сюди на відпочинок".

Взяли меню – а там ціни кінські: шурпа коштує, як у ресторані – 300 рублів за порцію. Плов – 300 рублів, рис і один шматочок жорсткого м'яса. Донька так і не змогла його з'їсти, поїла трохи рису,

– розповіла жінка.

Вона додала, що також взяла овочеву нарізку за 200 рублів, яку так й залишила на столі. Загалом вони поїли на 1310 рублів. Жінка поскаржилась: "Якщо чесно, я таких цін не бачила навіть у дуже хороших кафе Криму і Краснодарського краю".

Додала, що краще взяла б у поїздку "яєць і огірків з помідорами помила". Пояснила, що деякі сім'ї взяли мінімальну кількість їжі. Адже інколи люди відкладають гроші на відпочинок протягом року.

"І ось, Крим я дуже люблю, але не такий", – написала росіянка.

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