Люди идут из-за своей низкой компетенции, – Подоляк о тех, кто покинул команду

За два года команду президента Зеленского покинул бывший глава ОП Андрей Богдан, экс-премьер Алексей Гончарук, а также бывший спикер Дмитрий Разумков. По мнению Михаила Подоляка, ушли люди с низкой компетенцией.

Об этом советник главы Офиса Президента рассказал в интервью. Подоляк назвал несколько причин, почему команда главы государства каждый раз сокращается.

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Люди покидают команду из-за низкой компетенции

Как в жизни, когда человек оказывается далеко не таким профессиональным, компетентным, как он о себе рассказывал. Люди покидают команду часто именно из-за своей низкой компетенции для тех позиций, которые они должны были занимать,

– сказал Подоляк.

Касаемо Дмитрия Разумкова, Подоляк назвал другую причину: он предположил, что является субъектом политической деятельности и имеет право генерировать свои идеи, которые противоречат командному видению.

Разумков проходил через "избирательное сито" с командой

Советник Ермака заметил, что Разумков проходил через "избирательное сито" именно с командой президента, а не сам по себе.

Не доработал в команде даже один срок, в одностороннем порядке разорвал политический договор с лидером команды и ушел в автономное плавание,

– сказал Подоляк.

Еще одной причиной изменений в команде Подоляк назвал то, что многие просто переоценили себя. Люди не были готовы не столько по профессиональным, а по морально-этическим качествам. Теперь, говорит советник председателя ОП, "они обвиняют в своей неудаче того, кто дал им эту возможность".

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Смотрите итоги пресс-конференции президента Зеленского: