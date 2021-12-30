Люди идут из-за своей низкой компетенции, – Подоляк о тех, кто покинул команду
Источник:"Факты"
За два года команду президента Зеленского покинул бывший глава ОП Андрей Богдан, экс-премьер Алексей Гончарук, а также бывший спикер Дмитрий Разумков. По мнению Михаила Подоляка, ушли люди с низкой компетенцией.
Об этом советник главы Офиса Президента рассказал в интервью. Подоляк назвал несколько причин, почему команда главы государства каждый раз сокращается.
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Люди покидают команду из-за низкой компетенции
Как в жизни, когда человек оказывается далеко не таким профессиональным, компетентным, как он о себе рассказывал. Люди покидают команду часто именно из-за своей низкой компетенции для тех позиций, которые они должны были занимать,
– сказал Подоляк.
Касаемо Дмитрия Разумкова, Подоляк назвал другую причину: он предположил, что является субъектом политической деятельности и имеет право генерировать свои идеи, которые противоречат командному видению.
Разумков проходил через "избирательное сито" с командой
Советник Ермака заметил, что Разумков проходил через "избирательное сито" именно с командой президента, а не сам по себе.
Не доработал в команде даже один срок, в одностороннем порядке разорвал политический договор с лидером команды и ушел в автономное плавание,
– сказал Подоляк.
Еще одной причиной изменений в команде Подоляк назвал то, что многие просто переоценили себя. Люди не были готовы не столько по профессиональным, а по морально-этическим качествам. Теперь, говорит советник председателя ОП, "они обвиняют в своей неудаче того, кто дал им эту возможность".
К теме У Зеленского объяснили падение рейтинга "контртехнологиями"Обратите внимание! Дмитрия Разумкова сняли с должности спикера 7 октября 2021 года. Алексей Гончарук был премьер-министром Украины с сентября 2019 года по март 2020 года. Андрей Богдан возглавлял ОП с июня 2019 по февраль 2020 года.
Смотрите итоги пресс-конференции президента Зеленского: