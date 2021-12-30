Про це радник голови Офісу Президента розповів в інтерв'ю. Подоляк назвав кілька причин, чому команда глави держави щоразу скорочується.

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Люди покидають команду через низьку компетенцію

Як у житті, коли людина виявляється далеко не такою професійною, компетентною, як вона про себе розповідала. Люди покидають команду часто саме через свою низьку компетенцію для тих позицій, які вони мали займати,

– сказав Подоляк.

Щодо Дмитра Разумкова, Подоляк назвав іншу причину: він припустив, що є суб'єктом політичної діяльності і має право генерувати свої ідеї, які суперечать командному баченню.

Разумков проходив через "виборче сито" з командою

Радник Єрмака зауважив, що Разумков проходив через "виборче сито" саме з командою президента, а не сам по собі.

Не допрацював у команді навіть один термін, в односторонньому порядку розірвав політичний договір із лідером команди та пішов в автономне плавання,

– сказав Подоляк.

Ще однією причиною змін у команді Подоляк назвав те, що багато хто просто переоцінив себе. Люди не були готові не стільки за професійними, а за морально-етичними якостями. Тепер, каже радник голови ОП, "вони звинувачують у своїй невдачі того, хто дав їм цю можливість".

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Зверніть увагу! Дмитра Разумкова зняли з посади спікера 7 жовтня 2021 року. Олексій Гончарук був прем'єр-міністром України з вересня 2019 року по березень 2020 року. Андрій Богдан очолював ОП з червня 2019 по лютий 2020 року.

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