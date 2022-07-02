Чуть ли не "палками выгоняем", – Ким об эвакуации из прифронтовых поселков Николаевщины

Россияне постоянно обстреливают Николаевщину. При этом в прифронтовых селениях остаются мирные жители, они отказываются покидать дома.

Да, местные подписывают документы об отказе и не хотят ехать. Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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Мы вывезли оттуда всех, кто этого хотел, а теперь чуть ли не "палками выгоняем" остальных,

– признался Ким.

Он добавил, что в поселки на линии столкновения привозят еду и уговаривают людей эвакуироваться, но те – ни в какую.

Возможность эвакуироваться есть

По словам главы ОВА, есть возможность вывезти их. В Николаевской области достаточно транспорта и людей, которые этим занимаются. К примеру, можно эвакуироваться и в Николаев, и в другие регионы Украины, и за границу.

Сначала людей привозят в областной центр, а затем службы разбираются, кто куда может уехать.

Угроза в определенных районах Николаева

Ранее Ким призвал жителей двух отдельных районов Николаева, Ингульского и Корабельного, уехать из своих квартир. Он отмечает, что это до сих пор актуально. Дело в том, что российская армия "достает" до этих объектов.

Следовательно, если есть возможность, следует переехать в более безопасные районы.

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