Так, місцеві підписують документи про відмову та не хочуть їхати. Про це розповів глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Ми вивезли звідти всіх, хто цього хотів, а тепер ледь не "палками виганяємо" решту,

– зізнався Кім.

Він додав, що в селища на лінії зіткнення привозять їжу та вмовляють людей евакуюватись, але ті – ні в яку.

Можливість евакуюватись є

За словами глави ОВА, є можливість їх вивезти. На Миколаївщині достатньо транспорту та людей, які цим займаються. Наприклад, можна евакуюватись і в Миколаїв, і в інші регіони України, і за кордон.

Спочатку людей привозять в обласний центр, а потім служби розбираються, хто куди може поїхати.

Загроза в певних районах Миколаєва

Раніше Кім закликав жителів двох окремих районів Миколаєва, Інгульського та Корабельного, поїхати зі своїх квартир. Він наголошує, що це досі актуально. Річ у тім, що російська армія "дістає" до цих об’єктів.

Відтак, якщо є можливість, варто переїхати у більш безпечні райони.

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