Люди, которые там защищают город – это уже живые герои, – Данилов о ситуации в Мариуполе

Алексей Данилов заявил, что ситуация в Мариуполе – сложная. Этого не скрывают.

Секретарь СНБО Данилов заявил, что защитники Мариуполя – живые герои. Они держат удар почти 50 дней.

Заметьте С каждым днем ​​бойцов "Азова" становится все меньше, но они снова и снова идут уничтожать оккупантов

Те люди, которые там защищают город, – это уже живые герои. В течение почти 50 дней они, стиснув зубы, выдерживают удар группировки в 10 – 12 тысяч человек, которые не идут по другим направлениям. Да, сложно, тяжело,

– подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что не может разглашать подробности. Однако он рассказал, что вся возможная и невозможная помощь этим героям периодически происходит. Это – очень сложно, это невероятные усилия.

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