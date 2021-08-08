Люди купались прямо во дворе: Кирилловку и Железный Порт сильно затопило – фото, видео

Курортную Кирилловку Запорожской области 7 августа сильно затопило. Дождя выпало столько, что до пляжа можно было уже не идти – дети купались прямо во дворе.

Что известно о непогоде в Кирилловке

Кроме сильного дождя, в Кирилловке зафиксировали шквальный ветер. Он достигал 20 метров в секунду.

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По данным ГСЧС, вода попала в 3 частных домовладения на Приморском бульваре. Спасатели с помощью мотопомп откачали около 600 кубометров воды. На ликвидацию последствий стихии привлекли 6 спасателей и 3 мотопомпы.

К счастью, в результате непогоды никто не пострадал.

Последствия сильного дождя в Кирилловке / Фото ГСЧС

В соцсетях местные жители поделились видео с последствиями непогоды. На кадрах видно мальчика, который плавает на надувном круге прямо посреди улицы.

Мальчик купается в круге посреди улицы в Кирилловке: видео

Известно, что в результате непогоды поселок остался без света. Туристы придумали для себя интересное развлечение: автомобили въезжали в огромную лужу, а трое мужчин-судей ставили водителям баллы и аплодировали.

"Жюри" просто поднимали вверх картонные таблички, на которых была изображена цифра. Происходило это все недалеко от моря.

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Плохая погода постигла также жителей и туристов курортного Железного Порта в Херсонской области. После дождя центральная улица, ведущая к пляжу, была затоплена, ливневая канализация не справлялась с потоком воды. Людям приходилось идти по воде вброд или спасаться на узких тротуарах.