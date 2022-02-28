Предварительно известно, что атаки нанесли по жилым кварталам. Это случилось тогда, когда на Припяти стартовали переговоры между Украиной и Россией.

Важно Харьков получил массированный удар "Градами": на место выехали скорые

Орки "Градами" убили мирных людей в Харькове

Харьков. Все, кто были в машине – погибли. Все видео с ракетными ударами по городам рассылаем в Россию,

– написал Геращенко.

На кадрах, которые распространяют в телеграм-каналах видны тела людей, которые лежат прямо посреди улиц города.

Пока никакой официальной информации о раненых или погибших нет.

В результате удара все, кто был в машине, погибли: видео Антона Геращенко

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